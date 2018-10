Nå kan du se på videoer samtidig som du surfer i Google Chrome

Det er ingen tvil om at det i økende grad blir vanskelig å komme seg unna distraksjoner i våre daglige liv. Om det skulle gjelde varsler fra sosiale medier, nyhetsoppdateringer eller Instagram, så er alle hindre for konsentrasjon, og å kunne ha fokus på én ting av gangen virker å være kun et vagt minne.

Elsk eller hat det, multitasking er lettere enn noengang om man tar i bruk den nyeste oppdateringen til Google Chrome, som nå tillater en å se på videoer i en flytende avspiller samtidig som man surfer på internett.

Såkalt bilde-i-bilde betyr at videoer kan forminskes til en liten flyttbar boks som ligger over alt annet på skjermbildet ditt. Mens denne egenskapen er aktivert kan man navigere til andre faner i Chrome, eller tilmed til andre apper og programmer, alt mens man ser på en hvilken som helst video.

Hvordan får en tak i dette?

Det fungerer ikke bare på YouTube-videoer – man kan også bruke den nye bilde-i-bilde-modusen med innebyggede videoer på diverse nettsteder, hvilket betyr at du aldri mer trenger å gi deg med å se på søte kattevideoer på Facebook samtidig som du driver med for eksempel annet arbeid.

For å bruke denne nye funksjonaliteten må man laste ned en utvidelse fra nettbutikken til Chrome. Har man gjort det vil man se ikonet for utvidelsen dukke opp på linjen ved toppen av nettleseren. Klikk på dette når man ser en video, og en flyttbar boks med videoen burde dukke opp.

Hvorvidt du mener bilde-i-bilde er et gode er opp til deg – men man kan ikke komme unna at dette kommer til å være et ekstremt nyttig verktøy for alle som liker å multitaske (selv om det bare skulle være relevant for prokrastinering).

For øyeblikket ser det ut til at denne nye funksjonaliteten kun er tilgjengelig for Windows, macOS og Linux.