Nå kan du få en Spotify-spilleliste tilpasset DNA-et ditt

Genetikk har blitt hyllevare, og å bestille en full analyse av genene er blitt nesten like vanlig som å bestille klær på nett. Etterhvert som populariteten til disse tjenestene har økt, så har også antallet selskaper som tilbyr slike tjenester skutt i været.

En av de mest populære tjenestene som gir deg en detaljert analyse på alt fra etnisk opprinnelse til hva du egentlig burde spise, er Ancestry. Tjenesten ble opprinnelig grunnlagt som en familietre-database, og kan nå fortelle deg hvor du egentlig kommer fra i bytte mot litt spytt.

Og om ikke det var nok, så har tjenesten nå slått seg sammen med Spotify for å lage spillelister som er tilpasset regionene som ditt DNA og forfedre (og mødre) stammer fra.

Spytt ut

For å få hendene i din egen genetisk-korrekte spilleliste (og en hel masse annen informasjon), så må du sende inn en DNA-prøve til Ancestry via post. En slik analyse koster fra 99 Euro, eller 950 kroner pluss frakt.

Etter ca. seks uker får du dine resultater tilbake per e-post, og i denne finner du informasjon om hvilke regioner dine forfedre kommer fra. Men minst like viktig er muligheten til å kobles sammen med potensielle familiemedlemmer gjennom Ancestry sin database med over 10 millioner brukere.

Når du har fått resultatet ditt, så kan du gå til denne dedikerte hjemmesiden og skrive inn hvilke regioner som kommer opp i din profil. Websiden lager så en spilleliste av sanger som er assosiert med disse regionene via Spotify.

Musikalsk tradisjon

Men DNA-tester er ikke for alle. Kanskje er du er redd for dine personlige data, eller du er rett og slett ikke villig til å betale for det du (kanskje) allerede vet om ditt eget opphav. Og om det stemmer, og du har en sånn circa anelse om hvor du stammer fra så kan du fortsatt bruke hjemmesiden for å lage din egen tilpassede spilleliste.

Vi forsøkte dette baserte på litt kvalifisert gjetning om eget opphav, og vi mottok en interessant og variert miks av tradisjonelle og moderne sanger fra regionene vi valgte ut. Dette er både en fin måte å oppdage ny musikk på, og ikke minst en måte å komme på litt musikalsk bølgelengde med egen opprinnelse.

Når det er sagt så vil ikke gjetting gi en like nøyaktig analyse av opphav som en DNA-test ville gjort, men det er en morsom måte å lage din neste favorittliste på Spotify.