Nå kan du få en kattedo med kunstig intelligens som bruker NASA-teknologi for å rense seg selv

Å skuffe ut kattens nedgravde skatter kan gi innsikt i hvordan helsen til den pelskledde venn er, men det er absolutt ikke en av høydepunktene ved kattehold. Og det er kanskje derfor oppstartsbedriften Petato har utviklet produktet Footloose - en smart kattedo som bruker kunstig intelligens for å analysere avføringen til katten og teknologi fra NASA for å kvitte seg med den etterpå.

– Vi så på katteeieres oppmerksomhet rundt deres dyrs helse som en mulighet til å lede an i kattedo-design ved bruk av AI, sier Byron Fan grunnleggeren i Petato.

– Våre kjæledyr kan ikke fortelle oss når de ikke føler seg bra, og katter skjuler ofte sin smerte. Footloose eliminerer behovet for gjetning slik at eierne vet når de er uvel.

Footloose er designet på en slik måte at kattesand og avføring ikke havner på gulvet, og den loggfører kattens vekt, hvor ofte den er på do, hvor lenge den er der og hvor mye den etterlater seg. Disse dataene brukes deretter for å danne seg et bilde av dyrets helse og sender en advarsel til eier om det er noe som ikke stemmer.

Ikke mer skuffing

Om du deler hjem med to eller flere katter så vil også Footloose skille mellom de forskjellige kattene ved hjelp av vekt og andre parametere for å unngå forvirring. Den vil også varsle deg om uvanlig aktivitet, som at hunden benytter seg av den.

Men viktigst av alt, den renser seg selv. Ved å bruke et system av «nøye sammensatte sikter, en svingete trakt, finjustert svinghastighet, kraftig dreiemoment og gravitasjonskraft» så filtrerer Footloose ut klumpene til en lufttett beholder.

I beholderen brukes det deretter NASA-teknologi for å nøytralisere lukter på molekylært nivå. UV-lys utløser en katalysator (for det meste titandioksyd), og starter en reaksjon som dekomponerer og fjerner lukten fra ammoniakk og sulfidforbindelser.

Footloose er tilgjengelig på Kickstarter for 249 dollar (ca 2000 kr) for de som støtter kampanjen, og skal etterhvert selges for 499 dollar (ca 4000 kr).

Det kan virke dyrt for en kattedo, men om man tar med de potensielle fordelene med sporing av dyrets helse, og ikke minst elimineringen av en særs illeluktende bieffekt av kattehold så kan det være verdt hver krone.