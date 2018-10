Nå har vi flere bevis for at «Read Dead Redemption 2» også kommer til PC

Førstkommende fredag lanseres en av de mest etterlengtede titlene i år. Ja, vi snakker om «Red Dead Redemption 2». Enn så lenge er spillet kun tilgjengelig på konsoll og du trenger en PlayStation 4 eller en Xbox One for å kunne spille spillet ved lansering.

Det store spørsmålet mange stiller seg nå er om PC-spillere få muligheten til å ri inn i den digitale solnedgangen i RDR2? Enn så lenge har det ikke kommet noen offisiell bekreftelse fra Rockstar. Men om vi skal gå etter hva de tidligere har gjort med sine titler, som GTA V, så er vi fristet til å at ja, det vil komme en PC-versjon. Etterhvert.

MediaMarkt (europeisk elektronikkforhandler) kom i fare for å legge ut (og trekke tilbake) en oppføring på sine hjemmesider som antydet at det kommer en PC-versjon av spillet en gang i ikke altfor fjern fremtid.

Det var TechTastic som først rapporterte om blemmen. I produktbeskrivelsen var datoen for utgivelsen av PC-versjonen satt til 31. desember 2019, noe som sannsynligvis bare var en dato satt for å ha en lanseringsdato sammen med produktoppføringen.

Dessverre er det ikke særlig mer å hente fra denne «lekkasjen».

Det er ikke offisielt før det er offisielt

Var dette en oppdatering som ble lagt ut for tidlig ved en feil? Var det ønsketenking fra ansatte hos MediaMarkt? Eller er det rett og slett et stunt for å drive mer trafikk el-gigantens hjemmesider?

Det er mange ubesvarte spørsmål i vaken av denne avsløringen, men PC-spillere der ute som venter på spillet vil nok være mer enn fornøyde med å ta dette for god fisk inntil det foreligger en offisiell uttalelse fra Rockstar.

Suksessen til «Grand Theft Auto»-serien på PC har vært enorm, det vil derfor være en stor overraskelse om ikke «Red Dead Redemption 2» får samme muligheten til å glede spillere uavhengig av hva deres foretrukne plattform skulle være.

Et annet hint som har gitt vann på mølla til PC-spillerene var en stillingsannonse som ble lagt ut i juli som inneholdt detaljer om en PC-versjon av spillet.

Sammen med det siste dryppet fra MediaMarkt så begynner indisiene å hope seg opp, men ingenting er definitivt før Rockstar kommer ut med en offisiell uttalelse for å bekrefte dette. Og du kan være sikker på at om det skjer så vil vi sørge for å informere deg om det.

I mellomtiden kan de som har allerede har bestilt spillet digitalt forhåndslaste spillet i påvente av lanseringen på fredag. Vi anbefaler å gjøre dette siden spillet er massivt og pågangen vil være stor på lanseringsdagen.

Via SlashGear