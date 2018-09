Nå er det offisielt: Årets nye iPhone-modeller skal lanseres 12. september

Årets iPhone-lansering vil finne sted onsdag 12. september – det bekreftes av de offisielle invitasjonene som er sendt ut til pressen.

Da forventer vi at Apple skal lansere telefonene vi foreløpig har omtalt som iPhone 9 og iPhone 11. Hva de endelige navnene blir er foreløpig usikkert, men den norske nettbutikken MyTrendyPhone kan ha sluppet et hint.

Invitasjonen i seg selv gir få hint om hva vi kan forvente, og den sirkulære logoen representerer sannsynligvis Apples Campus der lanseringen skal foregå.

Samtidig er bronsefargen interessant, og hvis den videreføres i de nye produktene ville det vært en spennende ny farge for en iPhone.

Når det gjelder de ulike modellene og hva de skal hete, så peker ryktene mot tre ulike varianter: en oppdatert utgave av iPhone X på 5,8 tommer som vi kaller iPhone 11, en større 6,5 tommer variant vi kaller iPhone 11 Plus, og en «billigere» 6,1 tommer iPhone 9 med LCD-skjerm.

Det er ventet at alle de nye modellene dropper hjem-knappen, og at de i stedet gjør bruk av Face ID til opplåsing og Apple Pay.

Hvilken frister mest?

Varianten med 6,1 tommer som vi kaller iPhone 9 kan fort bli den mest interessante. Den kan bli en stor oppgradering uten at LCD-skjermen utgjør noen stor svakhet.

De fleste vil ikke oppfatte forskjellen uten å se dem side ved side, men de vil til gjengjeld legge merke til det større utvalget av fargevalg som er forventet: hvit, grårød, blå og oransje. Slike farger har vi ikke sett på en iPhone siden iPhone 5C.

Prisen på iPhone 9 kan komme til å ligge nærmere iPhone 8 (7790 kr), noe som ikke er så verst for en telefon med en så stor skjerm. De siste ryktene fra analytikere peker imidlertid mot at denne modellen kan komme til å bli sluppet senere enn de andre.

iPhone 11 og 11 Plus som begge er forventet å få OLED-skjermer, er forventet å komme i sort og hvit, i tillegg til en ny gull-variant. (Sistnevnte skal visstnok ha vært planlagt for iPhone X i fjor, men den ble droppet før lansering).

Resten av spesifikasjonene som er forventet byr ikke på noen store overraskelser: Apples A12-brikke burde gir bedre ytelse, og vi kan regne med at de dyrere modellene får doble 12 MP-kameraer, ramme i rustfritt stål (i stedet for aluminium), og mer RAM og lagringsplass. Alle vil kjøre iOS12 rett ut av esken.

Andre nyheter fra Apple

Dette er først og fremst et iPhone-arrangement, men det er ventet at Apple vil lansere flere produkter. Blant dem vil vi nok finne to etterlengtede produkter som har blitt utsatt flere ganger.

AirPower er den trådløse ladematten Apple viste frem under iPhone-lanseringen i fjor, og det er det lov å håpe at den nå endelig kommer ut.

Vi ble også lovet nye AirPods (eller i det minste et nytt trådløst oppbevaringsetui), men ingen av disse har dukket opp ennå. Det er imidlertid mulig at disse bare er et steg på veien mot AirPods 2 som er forventet neste år, og som skal være vanntett og støydempende.

Vi skal dekke hvert eneste sekund av det kommende Apple-arrangement, så du vet hvor du skal gå for å få med deg de seneste nyhetene.