Mystiske Nokia X på vei ut i slutten av april

Vi har allerede hatt én lansering av en ny Nokia-telefon i år, men minst én til er tilsynelatende på vei. Man har nå sett små glimt av en modell som går under navnet Nokia X. Denne skal offentliggjøres 27. april.

Disse appetittvekkerne ble først sett i Kina, og plukket opp av ITHome. I tillegg til navn og offentliggjøringsdato inneholder de også et bilde av en X, komponert av to smarttelefoner sett fra siden, satt i kryss. Man kan ikke se stort av detaljer, annet enn at telefonene ser ut til å ha noe avrundede kanter.

VTechgraphy melder om at en bruker på Baidu-forumet (kinesisk) mener å vite at Nokia X vil lanseres med ulike varianter, både med Snapdragon og MediaTek-prosessorer, og at disse vil ha 64 GB lagring, samt 4 eller 6 GB RAM.

Nokia X har tilsynelatende fått en offisiell appetittvekker. Bilde: IT Home.

Tar ikke sikte på iPhone

De legger til at Nokia tydeligvis bruker bokstaven X snarere enn tallet 10 i navnet, men dette er nok likevel ikke ment som en direkte konkurrent til iPhone X. Hvis ryktene om spesifikasjonene stemmer vil Nokia X antageligvis legge seg mer i øvre del av midtsjiktet enn helt i toppen.

Det er også verdt å merke seg at nye Nokia X antageligvis ikke har noe å gjøre med den gamle Nokia X-modellen, lansert i 2014.

Det er mye vi ikke vet enda, inkludert pris og hvorvidt man i det hele tatt får kjøpt den utenfor Kina, men om et par uker har vi forhåpentligvis dette på det rene.

Og hvis du hadde forhåpninger om nytt fra det øvre sjiktet, så trenger du ikke å fortvile, det er fortsatt en viss mulighet for at Nokia 9 kommer ut senere på året.

Tidligere i år fikk vi Nokia 8 Sirocco

Via Phone Arena