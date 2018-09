Musks posisjon i Tesla usikker i det finanstilsynet saksøker ham for bedrageri

Teslas fremtid virker i økende grad usikker etter at amerikanske myndigheter denne uken har fremsatt søksmål mot bilprodusentens høyprofilerte administrerende direktør, Elon Musk.

Ifølge Reuters har SEC, Securities and Exchange Commission (finanstilsynet i USA), valgt å saksøke Musk for bedrageri, basert på tvitringer der Musk påsto at han hadde sikret penger nok til å gjøre om selskapet fra aksjebasert til privateid. Disse så man aldri snurten av.

Teslas aksjekurs raste med 12 % i timene etter kunngjøring av søksmålet, hvilket potensielt kan føre til at Musk får en klekkelig bot og tilmed at han fjernes fra sin stilling som sjef for Tesla – eller et hvilket som helst annet selskap.

Veien fremover

Det er ingen hemmelighet at Tesla tidligere i år har hatt problemer med økonomien. Flerfoldige produksjonsutsettelser har vært knyttet til Tesla Model 3, og aksjekursen har fluktuert voldsomt.

Tesla har dog alltid klart å hente seg inn, og det at selskapet alltid har klart å holde seg på rett kjøl på tross av store utfordringer er overbevisende nok til at mange tror elbilselskapet kommer til å klare seg i noen år til.

Forsvinner Musk som primus motor kan det likevel fort hende at strategier, merkevarer og biler fra selskapet drastisk forandrer seg.

Relativt nye Tesla Model 3 var forespeilet å ekspandere kundebasen til selskapet, slik at medlemmer av den lavere middelklasse i USA også kunne ta del i el-gildet, og avhengig av om den blir en suksess kan presenterer selskapet for et veivalg: Skal man ta sikte på en bredere kundebase eller velge å fokusere på luksusmarkedet.

Teslas status som «omveltende» har vært avhengig av Musks impulsive natur og svært ambisiøse tidsrammer – på den andre siden kan en forandring i lederskap føre til at Tesla begynner å opptre mer forutsigbart som bilprodusent.