Musk: nästa Hyperloop-test kommer antingen sluta i nya rekordhastigheter eller ”strimlad metall”

Elon Musk är inte främmande för att göra djärva uttalanden på Twitter för att trumma upp sina affärer. Han har twittrat om allt från lanseringen av nya Tesla bilar, till SpaceX raketuppskjutningar och tillgängligheten av en Boring Company eldkastare.

Men nu twittrar Musik om sitt företag inom höghastighetstransport, Hyperloop. Du känner kanske till det från förr – vakuumtuben, den svävande podden, hans mest futuristiska idéer.

Än så länge har Hyperloop inte levt upp till Musks löften om hastigheter på över 1 100 km/h. Det nuvarande rekordet hålls av en Virgin Hyperloop One som körde 386 km/h på ett hastighetstest i december 2017.

Men allt det kan komma att ändras om Musk klarar att leverera sina löften. I flera av sina tweets påstår Musk att ett "uppdaterad SpaceX/Tesla Hyperloop pod hastighetstest [kommer hända] snart".

Företaget försöker att nå halva ljudets hastighet och sedan bromsa in igen för att stanna inom 1,2 kilometer.

I ett andra tweet skämtar Musk om att det här är en "tokig idé" som "lätt kan sluta med strimlade metallremsor", men att det är "spännande hur som helst". Du kan läsa hans tweets nedanför.

This is kinda nutty for such a short distance, so could easily end up being shredded metal, but exciting either wayApril 8, 2018