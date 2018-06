Musik til maden

Køkkenet har i årtier været et af danskernes vigtigste rum, og gennem de seneste år har køkkenfirmaerne produktudviklet i stor stil ved at integrere alt fra hårde hvidevarer til køkkenvægte og centralstøvsugere. Nu bringer audiomærket Tangent en ny dimension til køkken-integration med produktlinjen Tangent Lifestyle, hvor et af de første skud på stammen er en bluetooth højttaler til indbygning i køkkenets sokkel.

Tangent LS-30 er et 2.1 system med enheder i fronten, som er vinklet op samt en basenhed midt i kabinettet. Konstruktionen giver en fyldig lyd i hele køkkenet uanset hvor man står, lover producenten. Højttaleren monteres i soklen - enten helt nede ved gulvet eller op til 6 cm oppe – og kan dermed passe ind i de fleste køkkener, hvad enten der er tale om et nyt eller eksisterende køkken. Når enheden først er på plads, er det enkelt at finde højttaleren på listen over husets musikkilder fra en smartphone eller tablet.

Sammen med Tangent LS-30 introducerer audiomærket desuden køkkenhøjttaleren Tangent LS-10, der kan hænges på en væg, i hjørner og under overskabene. Systemet er 2.0 med stereo i én højttaler.

Den nye serie af trådløse køkkenhøjttalere er udviklet i et tæt samarbejde med specialister fra køkken- og møbelindustrien. Produkterne er ifølge Tangent gennemtænkt i detaljen – fra selve lyddesignet, der er skræddersyet til køkkenrum, til enhedernes fysiske dimensioner og strømforsyningen. Højttalerne kan eksempelvis kobles direkte på strømforsyningen til køkkenets LED-spots, så der ikke er brug for at trække ledninger til separat 230V-tilslutning.

Foto: Pressefoto/Tangent