Musik og glamour på farten

Med den trådløse Bluetooth højttaler Klang M1 har Loewe skabt, hvad de selv kalder ”et miniature mesterværk”. Og sikkert er det i hvert fald, at den tyske producent af tv- og lydudstyr i luksusklassen har kælet for detaljerne.

Kabinettet af rustfrit stål er præcist konstrueret - uden synlige skruer og fixeringer - og med polerede, facetslebne kanter. Højttaleren fås i farvevarianterne Silver, Graphite Grey og Rose Gold, og farverne er påført ved hjælp af en avanceret højteknologisk proces for at opnå en både flot og slidstærk finish. Til Rose Gold nuancen benyttes en blanding af 83 % ægte guld og 17 % kobber, som er 10 gange kraftigere end en typisk forgyldning, oplyser Loewe.

Under det glamourøse ydre gemmer der sig to high/mid-range højttalere samt to mid/base passive membraner, der ifølge Loewe giver en forbløffende god lydkvalitet fra så lille en enhed. To Klang M1 højttalere kan desuden parres for dobbelt output og afspilning af musik i stereo, mens en integreret mikrofon gør, at enheden også kan benyttes som mikrofon eller højttaler til smartphone. Producenten lover, at de indbyggede genopladelige batterier leverer en afspilningstid på op til 12 timer og en genopladningstid på 2 timer.

Den kompakte højttaler, der lige er på vej til de danske butikker, måler 133 mm x 63 mm x 23 mm og vejer 325 gram. Vejledende udsalgspris for Klang M1 i farverne Silver og Graphite Grey er 1.499 kr., mens Rose Gold-varianten står til 1.899 kr.

Foto: Pressefoto