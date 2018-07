«Monster Hunter: World» kommer til PC 9. august, men bruker upopulær Denuvo DRM

«Monster Hunter: World», suksesspillet som har vært en bestselger på konsoller, har nå dukket opp på Steam. PC-versjonen har lanseringsdato 9. august.



Med andre ord, nå på torsdag (12. juli) er det fire uker til man kan få kloa i det. Ikke lenge å vente.



De litt mindre hyggelige nyhetene, og noe som antageligvis kommer til å få noen å enhver til å produsere et oppgitt sukk, er at spillet vil ta i bruk Denuvo DRM. For de uinnvidde: programvare laget for å hindre kunder i å rote i spillfiler, og dermed forhindre såkalt piratkopiering. En del mener dog at programvaren har skapt problemer for spillere som har kjøpt produktene denne er knyttet til. Eksempler på dette er problemer med ytelse i form av færre bilder per sekund produsert, og lengre lastetider.



Spillets maskinvarekrav ble også bekreftet i det spillet ble lagt ut på Steam. Minimumskravene for PC er som følger: Intel Core i5-4460 eller AMD FX-6300, i tospann med enten et Nvidia GeForce GTX 760 eller et AMD Radeon R7 260X (med 2 GB videominne). Man trenger også 8 GB RAM, og 20 GB plass på harddisken eller SSD-en.



Husk at dette er den absolutt labreste maskinvaren som bør brukes. Hvis man vil kjøre «Monster Hunter: World» i full mundur må man oppskalere maskinvaren til: Intel Core i7-3770 (Ivy Bridge fra 2012) eventuelt Intel Core i3 8350 (om man er på nåværende Coffee Lake) eller en AMD Ryzen 5 1500X. Sammen med dette trenger man et GeForce GTX 1060 (3 GB) eller et AMD Radeon RX 570X (4 GB). Mengden RAM man trenger står på stedet hvil med 8 GB.

Frynsegoder

«Monster Hunter: World» koster 539 kroner på Steam, og om man vil forhåndsbestille, så får man med litt småplukk som takk for å være tidlig ute: «Origin Set armor» samt en «charm» som forhøyer angrepsstyrken din (den gjør også at man får muligheten til å unngå skade — ikke ser den så dum ut heller).

Som vi nevnte innledningsvis har spillet solgt massive mengder på konsoll, det er faktisk utgiver Capcoms mest solgte spill gjennom tidene. 7,9 millioner kopier er spredd utover verden per mai. Dette tallet har utvilsomt allerede rukket å bli høyere, og når PC-utgaven slippes er sannsynligheten stor for at det blir som å helle bensin på et bål.

Kilde: Wccftech.com