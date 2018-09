Microsoft Surface Pro 6-læk afslører officielt navn og et nyt, mere kurvet design

Microsoft's seneste Windows 10 -drevne Surface Pro var speciel på den måde, at den gik uden om det nummererings-system, som ellers blev benyttet til alle dens forgængere. I stedet havde den en mere Apple-agtig tilgang med det temmelig generiske navn ' 2017 Surface Pro '. Uanset hvad, så er modellen, 2017 Surface Pro, i bund og grund Surface Pro 5 – den er trods alt efterfølger til 2015-modellen, Surface Pro 4.

Nu antyder et nyt læk imidlertid, at Microsoft går tilbage til den tidligere navngivning af de forskellige generationer. Det Vietnamese website afslører, hvad der ser ud til at være den næste Surface Pro-tablet – blot få dage før Microsoft's næste store hardware-præsentation, som er planlagt til den 2. oktober .

Den nye video med supplerende billeder foregiver at være en hands-on anmeldelse af den seneste Windows-tablet og viser en fuld udpakning, hvor emballagen og selve enheden tydeligt viser, at den vil komme til at hedde 'Surface Pro 6'.

Det fremgår også tydeligt af videoen, at Surface Pro 6 vil bevare det velkendte design fra forgængerne, med den ene justering at den har fået mere afrundede hjørner, ligesom man ser det på den nyligt lancerede Surface Go .

Microsoft har indtil videre undgået at bruge USB-C-stik i deres Surface Pro-enheder, og den kommende Surface Pro 6 ser ikke ud til at være nogen undtagelse, da den tilsyneladende holder sig til de USB-A-stik, man også finder på tidligere modeller. (Microsoft har dog tidligere lanceret en USB-C dongle til Surface Pro- og Surface Laptop -brugere).

Ud fra den spec-liste, der fremgår af billederne, ser enheden ud til at være en af de mindre kraftfulde modeller i serien, og den væsentligste opgradering kommer i form af de nye 8. generations Intel CPU’er – en Core i5 i dette tilfælde – der leverer bedre ydeevne og energi-udnyttelse. Den viste enhed ser også ud til at indeholde 128GB lagerplads sammen med 8GB-hukommelse.

Til trods for at Microsoft har patenteret en ny teknologi for Surface Pen, har vi endnu ikke hørt noget om muligheden for nyt og forbedret tilbehør til Surface Pro-serien – og der er heller ikke tegn på det i denne nye læk.