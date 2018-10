Microsoft stopper udvikling af touch-venlige Office-apps

Microsoft har sat en prop i udviklingen af touch-optimerede Office-apps. Sidste år stoppede firmaet med at lave nye features til Windows 10 Mobile, og ifølge The Verge har man nu også lukket ned for udviklingen af de fingervenlige apps.

Hvis du er bruger af de lette udgaver af Word, PowerPoint og Excel på din touch-screen enhed, så skal du dog ikke blive for bekymret. Det kan godt ske, at Microsoft ikke længere udvikler nye features, men de understøtter stadig de nuværende og udsender også fortsat sikkerhedsopdateringer.

"Vi prioriterer nu udviklingen af iOS og Android-udgaver af vores apps, og med hensyn til Windows så fokuserer vi på Win32 samt webversioner af vores apps", lyder det fra en talsmand.

Ændring af prioriteter

Disse nyheder - hvor skuffende de end er - kommer nu ikke som en overraskelse, da Microsoft allerede tidligere på året annoncerede, at de ville skære ned på den interne udvikling af apps for i stedet at fokusere mere på browseren Edge, der er firmaets direkte konkurrent til Chrome og Firefox

Firmaet skifter også fokus på Microsoft Store og udvider udvalget af PWA'er (Progressive Web Apps). Disse er hovedsagelig websteder, der kører uden for en browser, og de har to store fordele i forhold til almindelige Windows-apps.

For det første behøver de ikke nogen platformspecifik kode, så udviklere kan oprette en enkelt webapp, der kører på tværs af flere platforme, og for det andet er de hostet på udviklerens egen server, så de kan opdateres direkte uden at en ny version skal lægges op på en app store.

Hvis du vil følge med de nyeste Office-funktioner, opdaterede Microsoft for nylig sin Office 365 Personal abonnementsplan for at gøre programmerne mere attraktive. Du kan nu installere Word, Excel, PowerPoint, OneNote og Outlook på alle dine enheder - både desktop og mobil - og logge ind på dem samtidigt.