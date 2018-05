Microsoft ønsker seg støtte for iMessage i Windows 10

Microsoft ser ut til å ha store ambisjoner når det gjelder å få Windows 10 til å fungere med alle slags enheter. Det inkluderer også rivaliserende systemer, og de har nå annonsert at de er villige til å samarbeide med Apple for å få på plass iMessage-støtte.

Microsoft viste frem sin forbedrede Din telefon-app under Build 2018-konferansen, og den lar deg lese og skrive tekstmeldinger direkte fra Windows 10. Får du en tekstmelding mens du sitter foran PC-en, trenger du dermed ikke engang ta telefonen ut av lomma for å lese den og eventuelt svare.

Den nye appen virker lovende, men i et intervju med The Verge innrømmer Shilpa Ranganathan i Microsoft at de har problemer med å få appen til å virke like godt med iOS som den gjør med Android:

– Apple gjør det litt vanskeligere å få meldinger til å fungere, men vi er villige til å samarbeide med dem, forklarer hun.

Må kommunisere

På grunn av hvordan iMessage-teknologien fungerer, er altså Microsoft avhengig av et samarbeid med Apple for å kunne legge til støtte for iPhone på like linje med Android. Apple er imidlertid kjent for å holde økosystemet sitt lukket, og de foretrekker nok at folk kjøper en Mac som de kan bruke sammen med iPhone i stedet.

Microsoft har ennå ikke kontaktet Apple om saken, men vi ser gjerne at disse gamle rivalene går sammen om å bringe bedre brukeropplevelser til kundene sine, uansett hva slags kombinasjon av maskinvare man velger.

Det er nettopp dette Ranganathan forteller at Microsoft vil legge til rette for. Opplevelsen skal bli den sammen, uansett om du har en Android- eller iOS-enhet:

– Jeg ønsker å gjøre dette på riktig måte med respekt for økosystemet vi bygger på, og samtidig gjøre det til en god opplevelse. Meldinger er et felt der vi ikke er der vi skal være på iOS sammenlignet med Android, og vi må jobbe med Apple, sier Ranganathan.

Så da er det bare å håpe at Apple sier seg villig til å samarbeide.