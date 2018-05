Microsoft Danmark advarer mod svindel: Nej, du kan ikke vinde en formue i “Micosoft-lotto”!

– Til lykke. Du har vundet en stor præmie i Microsoft-lotto!

Sådan lyder beskeden for tiden til en del danskere, der bliver udsat for svindelnumre i Microsofts navn.

Men der findes naturligvis ikke noget Microsoft-lotto, oplyser firmaet, der advarer mod dette svindelnummer fra folk, der søger at franarre kunderne kreditkortoplysninger.

“Lottoet” er blot én af flere metoder, som svindlerne tager i anvendelse i et forsøg på at udnytte de danske kunder. Ved andre lejligheder bliver kunden ringet op af en person, der udgiver sig for at repræsentere “Microsoft support” eller “Microsoft kundeservice” og påstår, at der er registreret et sikkerhedsproblem, som vedkommende gerne vil hjælpe med at løse.

Klikke ikke på linket

Andre gange afkræves man telefonisk sine kreditkortoplysninger i forbindelse med kontrol af et Windows-produkt på sin computer. Endelig er der eksempler på, at man får tilsendt et link, som man skal klikke på for at installere et program eller lignende.

På sin danske hjemmeside oplyser Microsoft, at man aldrig kontakter kunderne telefonisk, med mindre de har bedt op det. Får man derfor en falsk samtale, skal man straks afbryde den.

Pc-brugere, som har købt Microsoft Windows, skal aktivere programmet, når dette bliver installeret på en pc. Aktiveringen foretages online, og du skal på intet tidspunkt i aktiveringsprocessen oplyse dine kreditkortoplysninger eller angive personlige kodeord.

Microsoft Danmark oplyser, at man aldrig sender e-mails direkte til kunderne med mindre de har bedt om det eller har tilmeldt sig nyhedsbrevene. Alle andre mails bør slettes, idet de kan være et forsøg på svindel. Klikker man på et link, kan det indeholde en skadelig computervirus.