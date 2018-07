Microsoft afslører den nye Surface Mobile Mouse

Netop som Microsoft har annonceret den nye budget-tablet Surface Go, løfter selskabet også sløret for sin nye mus, Surface Mobile Mouse.

Den lille og lette mus vejer kun 78 gram (med to AAA-batterier installeret), og den er ergonomisk designet, så den føles behagelig i både højre og venstre hånd.

Den bliver tilgængelig i tre farver: Platin, vinrød og koboltblå, så du vælge én, der matcher farven på din Surface-computer.

Alsidig mus

Den nye Surface Mobile Mouse bruger Bluetooth 4.2 Low Energy til at oprette forbindelse til din enhed uden brug af en USB-dongle og kommer med Microsofts BlueTrack-teknologi, der også findes i andre Microsoft-mus, såsom den fremragende Microsoft Classic IntelliMouse.

BlueTrack gør det muligt for musen at fungere på en række forskellige overflader, for eksempel glasplader eller andre glatte materialer, og den har en hastighed på op til 4.000 billeder per sekund samt en tracking-hastighed på op til 30 tommer per sekund.

Musens Swift Pair-funktion gør det hurtigt og nemt at slutte den til enhver enhed, der kører med Windows 10-opdateringen fra april i år, og den kommer med fire knapper samt et scrollehjul i metal.

Prisen på Surface Mobile Mouse er sat til 34,99 dollar (221 kroner), og musen er tilgængelig nu. Microsoft har endnu ikke meddelt, hvad prisen bliver i Danmark, så den nævnte pris i kroner er omregnet fra den amerikanske pris.

Via MSPoweruser