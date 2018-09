Masser af højdepunkter til fodbold-fans

Er man fan af FCK eller tilrejsende gæst, når holdene fra Superligaen mødes i Telia Parken, har man sikkert været bekendt med, at man på sin smartphone eller tablet kunne se udvalgte højdepunkter fra banen via teleselskabets koncept Telia Replay.

Nu udvider Telia konceptet, så der i stedet for få højdepunkter løbende vil blive uploadet masser af øjeblikke fra kampen, så fans af både FCK og modstanderne øjeblikkeligt kan få afgjort diskussionen, om hvorvidt der nu var straffespark, frispark eller noget helt andet i en given situation.

Siden Telia Replay startede med fodbolddækningen i februar, har man uploadet over 10.000 små klip til stor fornøjelse for publikum.

"Siden lanceringen i februar har vi indsamlet en masse værdifulde erfaringer om brugen af Telia Replay. Det er for eksempel kommet bag på os, at det ikke kun er under selve kampene, at fans ønsker at bruge Telia Replay, men også i timerne efter kampen, når der skal analyseres og diskuteres højdepunkter. Med Telia Replay får du nemlig ikke kun adgang til mål og en håndfuld chancer, men måske 30-40 klip fra kampen, som du individuelt kan dykke ned i", siger Gustav Berghog, der er privatkundedirektør i Telia, i en pressemeddelelse.

De mange højdepunkter er tilgængelige fra kampens start og tre timer frem, og grunden til, at det ikke er længere tid skyldes rettighedsmæssige årsager. Og hvor man tidligere udelukkende kunne se højdepunkterne, hvis man var logget på wi-fi nettet i Parken, så kan man nu også se dem udenfor stadium. Det betyder, at fans kan skændes videre hjemme i sofaen eller i toget på vej tilbage til Jylland.

Det er nemt at finde det klip, man er interesseret i, da de bliver lagt op i kronologisk rækkefølge og med tydelig tidsangivelse.

Telia Replay kan benyttes via to forskellige apps; Telia Parken Live og VoresKBH, og det er ikke et krav at være Telia-kunde for at benytte Telia Replay.

Første gang det nye koncept trådte i kraft, var i søndags da FCK tog imod gæsterne fra FC Nordsjælland.

Foto: Telia