Markant større misbrug af betalingskort

Langt flere danskere bliver udsat for kriminalitet på nettet, og de fleste fordi, de får deres betalingskort misbrugt. Siden 2009 er andelen af ofre for misbrug af betalingskort tredoblet. Det viser en ny offerundersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd.

Omkring 105.000 danskere oplevede i 2017, at deres betalingskort blev misbrugt. Ofrenes gennemsnitlige tab var på omkring 6.000 kroner, de fleste har dog fået tabet dækket af deres bank eller forsikringsselskab. De mest udsatte for denne type af kriminalitet er de 16-29-årige med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det viser rapporten Internetkriminalitet 2017, som er foretaget af Peter Kruize fra Københavns Universitet for Det Kriminalpræventive Råd.

”Det kan måske lyde overraskende for nogle, at de yngre og veluddannede er mere i risiko for at blive snydt, men det handler formentlig om, at de handler langt mere på nettet. Den anden mulighed kan være, at de oftere handler på udenlandske sider, hvor vi ved, at det mest af svindelen foregår, siger Jon Lund Elbek, der er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd.

Gør det svært

Kriminelle kan få fat i betalingskortoplysninger på mange forskellige måder. Det kan være ved tyveri af betalingskort, afluring af kortoplysninger, internethandel og gennem mails, der lokker modtageren til at indtaste sine kortoplysninger. Der er dog en række metoder til at komme misbruget i forkøbet.

”Først og fremmest skal man gøre det svært for andre at misbruge ens kortoplysninger. Her gælder det om, at man lærer sin pinkode udenad og ikke udleverer hverken kode eller kortoplysninger til andre. Derudover bør man holde øje med sin bankkonto. Jo oftere du kigger på din bankkonto, jo hurtigere vil du opdage et misbrug og hurtigt kunne spærre kortet”, siger forebyggelseskonsulent i Det Kriminalpræventive Råd Flemming Wridt Jensen.

Nyttig app

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd kan man reducere risikoen for betalingskortmisbrug ved at undgå at handle på hjemmesider, der kan virke utroværdige; for eksempel kan der være sprogfejl, skæve priser, alle varer er på tilbud, og hvis der ikke findes en adresse, telefonnummer eller mailadresse. Derudover skal man lade være med at opgive sine kortoplysninger til såkaldte phishing-mails, hvor det ligner, at man får en mail fra Skat eller ens bank, hvor de beder om ens kreditkortoplysninger.

Det Kriminalpræventive Råd gør desuden opmærksom på, at man med fordel downloade app’en Mit Digitale Selvforsvar fra Forbrugerrådet Tænk, hvor man kan få gode råd til at beskytte sig selv mod it-kriminalitet og blive advaret om aktuelle trusler.

Foto: Pressefoto