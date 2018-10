macOS 10.14.1 Beta 5 er klar med FaceTime videochat for op til 32 deltagere

Apple har sendt en beta-version af den kommende macOS Mojave 10.14.1 opdatering på gaden. Dermed får vi et tidligt kig på de features og fixes, der vil være en del af de ændringer, der bliver foretaget i styresystemet macOS 10.14 Mojave.

Med hensyn til features, så ser det ud til, at det i macOS 10.14.1 bliver muligt at være op til 32 personer i en FaceTime videochat. For erhvervsfolk, der bruger FaceTime til forretningsmøder (eller for virkelig store familier), er der tale om en glimrende mulighed.

I den mindre betydningsfulde afdeling ser det ud til, at macOS 10.14.1 får over 70 nye emojis, inklusive rødhårede personer, dressing og en kænguru.

Fixes

Siden lanceringen af styresystemet har der været en del meldinger om fejl i macOS Mojave 10.14, og vi må gå ud fra, at Apple tager hånd om disse problemer med den kommende opdatering.

For at få mulighed for at prøve macOS 10.14.1 Beta 5, skal man tilmelde sig public beta på Apple's Beta Software Program-website.

Når man har tilmeldt sig, kan man gå til beta-siden og vælge macOS-fanen. Her skal man klikke på "Download macOS Public Beta Access Utility". Når filen er downloadet, skal man dobbeltklikke på den for at komme i gang.

Hvis man hellere vil vente til den officielle version af macOS 10.14.1-opdateringen er på gaden (og det anbefaler vi de fleste), så er der forhåbentligt ikke lang tid til endnu.

Selv om der ikke er en official lanceringsdato, så afholder Apple en begivenhed den 30. oktober, hvor vi formentlig får nye Macs og MacBooks at se, og mon ikke det vil være et udmærket tidspunkt at udsende macOS 10.14.1 Mojave-opdateringen.

Via OSXDaily