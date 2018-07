MacBook Pro (2018) potensielt så varm at ny prosessor blir overstadig underklokket

Apples toppmodell, 15-tommersvarianten av MacBook Pro (2018) har en kraftig sekskjerners Intel Core i9-prosessor, men en YouTube-tester påstår nå at når enheten blir varm klokker den ned prosessoren langt mer enn det som er normalt.

Automatisk underklokking av CPU-er vanlig — det gjør at ytelsen (og strømforbruket) synker når de blir for varme, slik at enheten dermed blir kaldere og beskyttes fra skade. Desto hardere en CPU jobber, desto mer varme produserer den.

YouTube-tester Dave Lee har lagt ut en video (man kan se nedenfor) der han påstår at MacBook Pro 2018 med Core i9 varmes opp ekstremt raskt, hvilket gjør at den automatiske underklokkingen slår inn og skrur ned klokkefrekvensen på prosessoren. Desto lavere klokkefrekvens, desto dårligere ytelse.

Fungerer fint i fryseren

Som vi nevnte innledningsvis, automatisk underklokking er helt vanlig prosedyre, men det som plaget Lee var at det slo inn så raskt — han påstår at det skjer etter bare noen sekunder med rendring i Adobe Premier — og at det sakker ned Core i9-prosessoren til 2,2 GHz, hvilket er under 2,9 GHz, den vanlige klokkefrekvensen prosessoren skal jobbe på.

Dette betyr at ytelsesoppgraderingen man får med å gå for den dyrere Core i9-versjonen fremfor Core i7-versjonen (i beste fall) er marginal, i og med at Lee mener denne klarer en gjennomsnittshastighet på 3,2 GHz med Turbo Boost aktiv.

Lee prøver også å kjøre i9-versjonen i fryseren, og med kaldere klima klarer maskinen brasene. Tiden det tar å fullføre rendringen synker fra 40 minutter til 27. Som Lee sier tyder dette på at designet på kjøleløsningen i nye MacBook Pro — laget for å holde komponentene kjølige, på tross av at den er tynn og lett — ikke gjør jobben sin.

Dette er selvsagt bare erfaringene til én person, som bruker ett enkelt program, og én enkel test. Vi kommer snart til å teste den nye 15-tommersutgaven av MacBook Pro, og da kommer vi til å holde godt øye med temperaturen og ytelsen.

Kilde: 9to5Mac