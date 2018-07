MacBook Pro 2018 kommer måske med hurtig Intel Coffee Lake processor

En nyligt lækket benchmark indikerer, at Apple højst sandsynligt har en MacBook Pro 2018 på vej, og at den kommer med en hurtig Intel Coffee Lake-processor. Som tidligere rygter har hævdet.

Ganske som det skete for en måneds tid siden, så er der også her tale om en lækket benchmark fra Geekbench, så vi skal muligvis tage rygtet med et gran salt, idet vi før har set forfalskede læk.

Men hvis vi nu tror på de nye rygter, så skal man lægge mærke til, at den lækkede benchmark er fra en test på en MacBookPro15,2 bærbar, hvilket Cult of Mac mener, kan være en opgradering af en MacBook Pro 13 - forudsat at den nuværende model er en MacBookPro14,2.

CPU'en bag MacBooken er en fire-kernet i7-8559U på 2.7GHz, som kan skrues helt op til 4.5GHz. Og det er anderledes end processoren i de tidligere rygter, der var en seks-kernet i7-8750H med en lavere clockfrekvens - nemlig 2.2GHz med mulighed for 4.1GHz.

i7-8559U kommer med en integreret Iris Plus Graphics 655 og har et strømforbrug på 28W.

Multi-kerne monster

Så hvordan klarede denne formodede MacBook Pro 2018 sig i benchmark-testen? Maskinen opnåede 4.448 i en single-kerne test og 16.607 i multi-kerne testen.

Resultatet af multi-kerne testen er et stort spring fremad i forhold til sidste års MacBook Pro 13, faktisk er den over 40 procent hurtigere.

Den forrige læk indikerede et multi-kerne resultat på 22.316 for en seks-kernet processor. De kunne tyde på, at seks-kerne processoren er beregnet til MacBook Pro 15 og at 13-tommer-udgaven så får en fire-kernet i7-8559U CPU.

Men som nævnt er det rent gætværk, og disse læk kan være sendt ud for at forvirre fjenden. Men skulle det nu være sandt, så kommer der seriøst knald på de kommende MacBook Pro-maskiner.

Vi har tidligere gættet på, at en lancering kunne komme til september, og vi forventer - jævnførende seneste rygter fra Bloomberg - ikke bare en oppumpet MacBook Pro, men også en ny 12 tommer McBook-pakke med ny Intel silicon-processor - OG en budget MacBook Air til at friste med i den billigere ende af markedet.