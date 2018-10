Lyder du kan lukte: Panasonic Aromation gir duft til dubstep

Liker du at musikken din lukter som Katy Perry-sukkertøy? Eller hva med pepperaktig, som Sex Pistols? Dette er vurderinger som Panasonic tror musikkfans må ta i fremtiden, i tillegg til hvilken strømmetjeneste de ønsker å bruke.

Under selskapets hundreårsjubileumsfeiring i Tokyo, på Panasonic Innovation Forum-evenementet lot selskapet besøkende lukte på deres favorittlyder ved hjelp av sitt Aromation-konsept.

Man blir presentert med noe som minner om et pokerbord, der en berøringsskjerm, laget av selskapets nye Game Changer Catapult-inkubatorgruppe, danner bordoverflaten. Aromation har en enhet som diffunderer aroma plassert på midten av bordet, og som er programmert til å matche bølgeformene i sangene man spiller til en lukt som skal passe stemningen.

4D-sang?

For å illustrere idéen viste Panasonic to variable punkter på noe som så ut som et spredningsplott, der man satte stemning opp mot auditiv intensitet. Myke og rolige viser gav fra seg en rose-aktig duft, mens sanger med mer liv og tyngre rytmer gav fra seg en pepperaktig sitruslukt.

Som et konseptuelt verk er Aromation like mye eksperiment som det er en enhet som er ment for spesifikke brukere, eller et spesifikt markedssegment. Likevel, om man ser på utviklingen i hvordan vi nyter musikk nå, der vi går rundt med støydempende hodetelefoner, laget for å gi oss fullstendig hen til våre favorittsanger.

Hvorvidt Aromation er i stand til å øke graden av innlevelse, eller bare fungere distraherende, vil antageligvis bestemmes av hvor godt kalibrert ens nasale sansesystem er. Dog, hvis kunstig synestesi er høyt på listen over hva man trenger for å bli grundig underholdt kan det være at Aromation-systemet, på et eller annet vis, bør få plass i nettopp ditt hjem.