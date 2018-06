Loewe vinder tre prestigefyldte designpriser

Ved årets iF Design Award show i München blev Loewe hædret med tre af de anerkendte internationale priser. Loewe Klang M1, firmaets nye bærbare Bluetooth højtaler, vandt en iF Gold Award, mens de to tv’er Bild 3 og Bild 5 OLED hver modtog en iF Design Award. De vindende produkter blev udvalgt blandt flere end 6.400 enheder fra 54 lande.

"Vi er henrykte over, at tre af disse prestigefyldte iF Design Awards er gået til Loewe i år. For vores medarbejdere er dette en solid bekræftelse på, at vores udviklings- og produktionsmetoder fungerer. Og samtidig er det en drivkraft til fortsat at fokusere på avanceret teknologi og design," udtaler Mark Hüsges, Managing Partner hos Loewe.

Det er verdens ældste, uafhængige designinstitution, iF International Forum Design GmbH, der hvert år afholder iF Design Award. Det er en af de største designkonkurrencer i verden, og i år uddelte en 63-personers jury - bestående af uafhængige og internationale eksperter - designpriser i en bred vifte af kategorier: Produkt, emballage, kommunikation og servicedesign/UX, arkitektur og interiørdesign samt professionelle koncepter.

Loewe Bild 3 og Loewe Bild 5 OLED høstede begge deres priser inden for "Produkt"-området i kategorien “TV/Cameras”, mens Bluetooth højtaleren Loewe Klang M1 (billedet) vandt sin produkt-pris i kategorien "Audio".

Den bærbare Bluetooth højtaler er det seneste skud på stammen fra den tyske producent af luksuriøst tv- og lydudstyr og er netop på vej til de danske butikker.

Foto: Pressefoto