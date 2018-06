Libratone annoncerer ZIPP og ZIPP MINI højtalere med AirPlay 2

Det danske audiofirma Libratone har meldt ud, at deres længe ventede AirPlay 2 opdatering bliver tilgængelig på deres ZIPP og ZIPP MINI højtalere i september. En del af den nyeste iOS 11.4 opdatering giver Libratone-indehaverne banebrydende funktioner med AirPlay 2.

I takt med, at markedet for multi-room lyd udvikler sig, markerer den forbedrede kompatibilitet i den nye AirPlay 2 ifølge Libratone en milesten i udviklingen af lydteknologi og afspilning. AirPlay 2 samler minutiøst flere forskellige enheder under den samme præcise synkronisering, hvilket giver brugeren øget fleksibilitet og bedre muligheder for at afspille den samme musik i hele boligen.

Uffe Kjems Hansen, Global Product Management Director hos Libratone siger: ”Libratone er stolt af at være blandt de første i verden til at understøtte den seneste iOS 11.4 opdatering med AirPlay 2. AirPlay 2 slipper musikken løs i brugerens hjem igennem synkronisering af flere enheder, hvilket giver en helt ny, fantastisk lyd-oplevelse. Ultimativ kontrol og fleksibilitet bliver også snart tilgængelig med den nye opdatering, der giver millioner af mennesker mulighed for at styre deres højtalere ved at benytte en iPhone, iPad Apple TV eller ved at spørge Siri.”

Den gratis software-opdatering, der bliver tilgængelig i september, åbner op for kompatibilitet på tværs af alle ZIPP hjemmehøjtalere i Libratones sortiment. Libratone ZIPP og ZIPP MINI introducerer trådløs lyd på en helt ny måde ved at kombinere den bekvemmelige Bluetooth-teknologi med premium lyd og den traditionelle multi-room funktion fra Wi-Fi-højtalere, pakket ind i et tidløst design.

Foto: Pressefoto