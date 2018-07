LG Watch Timepiece og endnu et Wear OS-smartwatch afsløres måske i denne måned

LG har ikke lanceret nogen nye smarture siden starten af 2017, hvor de afslørede LG Watch Style og Watch Sport i forbindelse med Android Wear 2.0-opdateringen, men det ser ud til, at firmaet snart er klar til at lancere to nye ure.

Det er i hvert fald meldingen fra YonHap News, der siger, at LG er klar til at lancere to nye ure inden udgangen af juli.

Begge ure kører ifølge rygterne Googles Wear OS, og ét af dem kan være det smartwatch, vi har hørt omtalt som LG Watch Timepiece.

Dette er ikke første gang, at vi hører om to nye LG-ure – begge er dukket op i dokumenter hos amerikanske US Federal Communications Commission (FCC) i de seneste par måneder. Men det er første gang, at vi hører om en så tidlig lancering, og lige nu er vi ikke klar over, hvor LG vil lancere de nye ure.

Før de seneste forlydender gættede vi på, at LG ville løfte sløret for dem begge under IFA 2018 i august, men nu tænker vi, at selskabet nok laver en separat lancering.

Udviskede græner

Timepiece-uret siges at have en OLED skærm, men samtidig også rigtige visere ovenpå, så du kan se hvad klokken er, selvom batteriet på dit smartur er løbet tør.

Det er en interessant måde at udviske grænserne mellem et hybrid-ur og et egentligt smartwatch på, men vi har set det før med smarturet MyKronoz ZeTime.

Andre rygter vil vide, at Timepiece vil blive udstyret med et Qualcomm Snapdragon Wear 2100 chipset, 768MB RAM samt en intern hukommelse på 4GB. Det andet Wear OS-ur har vi ikke flere informationer om endnu.

Tidligere rygter har peget på, at ingen af de to ure får indbygget mobildata, GPS eller NFC, så de bliver måske ikke helt de flagskib-modeller, mange nok havde ønsket sig et MyKronoz ZeTime watch.

(OBS. links i denne artikel kan være skrevet på engelsk)

Via Droid Life