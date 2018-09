LG lanserer verdens første 8K OLED-TV, men du har nok ikke råd til den

Du vet hvordan det er med store hendelser der du husker akkurat hvor du var og hva du gjorde da det skjedde? Nå kan du gjøre deg klar for enda et slik øyeblikk, for LG har nettopp lansert den første OLED-TV-en med 8K-oppløsning under IFA2018.

Dette er altså en 88-tommers TV med en oppløsning på 7680 x 4320 piksler, og det høres vel egentlig ut som flere piksler enn man strengt tatt trenger. Når det er sagt så sa vi vel det samme om 4K, og Full HD før det, og nå ser vi slike oppløsninger i smarttelefonene våre.

Noe særlig mer informasjon har vi ikke om denne enorme TV-en, utover at LG forventer at 8K skal bli det nye store. (Noe som ikke akkurat kommer som en overraskelse når de allerede har vist frem denne TV-en).

Vi vet heller ikke om TV-en vil gjøre bruk av oppskalering, slik at HD- og 4K-materiale blir forbedret for den store skjermen. Denne annonseringen handler nok egentlig mest om at LG vil være først ute med en slik TV på den store IFA-messen i Berlin.

Det som er mer urovekkende er at LG fortsatt ikke har gitt oss verken lanseringsdato eller pris for TV-en, og vi må bare regne med at den vil koste. Som kjent kostet LGs første 77-tommer 4K OLED-TV over 200 000 kroner da den kom for fire år siden. Ingenting tyder på at noe blir annerledes denne gangen.

Men det er jo lov å drømme, og analytikere har tidligere forutsagt at 8K-TV-er skal utgjøre 9 prosent av markedet allerede i 2020.