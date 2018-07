LG kan være i ferd med å lage bøybar telefon for å konkurrere med Samsung Galaxy X

LG er i ferd med å gjøre som en rekke andre mobilprodusenter: Forberede teknologi for å muliggjøre bøybare skjermer i fremtidige produkter.



Samsung, Huawei og Motorola er etter sigende allerede godt i gang med arbeidet med teknologien som trengs for å kunne implementere bøybare skjermer i telefoner, og en ny patentsøknad peker i retning av at LG også er i ferd med å jobbe mot en ny formfaktor.



Søknaden nådde patentkontoret i USA i 2017 — omtalt av LetsGoDigital — og beskriver en enhet som bruker et hengsel med fire ledd som brukes til å lage en bøy som går horisontalt over telefonen på midten, hvilket gjør at den blir seende litt ut som en bok.



Det vil være et kamera på baksiden av enheten — litt som på en klapptelefon — slik at du ikke trenger å åpne mobilen helt opp for å ta bilder.

Enda en bøybar telefon

Selve skjermen er kantløs på bildene, men hvor nære LG kommer til å komme å faktisk realisere en enhet som ser slik ut vil avhenge av teknologien brukt. Skjermen kommer bare til å være funksjonerende når telefonen er åpen, så man kommer ikke til å bruke batteri når den er lukket.



Når det gjelder andre designelementer kan det nevnes doble antenner, to mikrofoner og doble høyttalere, men patentet sier ingenting om hvordan alt dette skal gjøres.



Hvorvidt telefonen faktisk kommer til å bli produsert gjenstår å se. Dette kan være et patent som skal brukes til å eksperimentere med teknologien, men gitt at det er konkurranse fra andre produsenter er det ikke usannsynlig at LG faktisk ferdigstiller et produkt.

LG har tidligere gitt ut bøybare telefoner i form av LG G Flex og G Flex 2, men perioden da LG fant teknologien passende var kort.



De nyeste ryktene vedrørende emnet vitner om at Samsung Galaxy X, en annen bøybar enhet, kan være klar til lansering tidlig neste år — kanskje så tidlig som i januar — så det er lite sannsynlig at LG klarer å få sin bøybare enhet ut før den tid.

Kilde: GSMArena