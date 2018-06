LG har hørt, at du elsker kameraer, så LG V40 får nok fem

Vi ved godt, at LG V35 lige er kommet på markedet, men tingene går hurtigt, når det handler om mobiltelefoner - og vi er nu begyndt at høre en masse rygter om LG V40.

Helt specifikt hører vi forlydender fra Android Police om, at den kommende LG V30-efterfølger får fem kameraer.

Vi har ingen anelse om, hvilke kameraer, der er tale om, eller hvor de vil være placeret. Men vi vover at antage, at to af dem er frontkameraer, hvoraf det ene er et IR-kamera, som tillader oplåsning ved hjælp af ansigtsgenkendelse. De andre tre skal sandsynligvis være på bagsiden i form af et kamera med tre linser, ligesom vi har set det på Huawei P20 Pro.

Disse tredobbelte bagsidekameraer ser ud til at være en gennemgående trend i årets mobilrygter. Indtil videre har vi kun set det på Huawei P20 Pro, men det kamera er også så godt, at vi nemt kan se, hvorfor det er populært. Vi kan næsten ikke vente på, at andre telefoner også får tripel-kamera – det forlyder allerede nu, at det vil være at finde på Samsung Galaxy S10.

Notch’en vender tilbage

Ifølge de aktuelle forlydender, så får skærmen på LG V40 en notch – eller et ”hak”, om du vil - som du kan slå fra, meget i lighed med LG G7. Inkluderingen af en notch ville gøre rygtet om et Face ID-lignende biometrisk login-system mere troværdigt.

Samme kilde hævder imidlertid, at LG V40 får en fingeraftryksscanner på bagsiden i stil med LG V35 and G7, så vil telefonen mon få to former for biometrisk login? Eller skal de to kameraer på forsiden i stedet bruges til et avanceret selfie-frontkamera?

Det hele vil tilsyneladende blive drevet af en Qualcomm Snapdragon 845-processor. Det ikke bør overraske nogen, der har interesseret sig for mobiltelefoner i år, da næsten alle flagskibs-mobiler med Android har dette chipsæt. Alt tyder på, at LG V40 bliver lanceret i slutningen af 2018, hvilket giver mening, da virksomhedens V-serie telefoner ofte annonceres i slutningen af september.