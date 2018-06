Lenovo lanserer helt kantløs telefon til uka

Den siste uka har vi hørt flere rykter om at Lenovo planlegger å vise frem en ny hakkfri telefon med heldekkende skjerm som går under navnet Z5, og mens ryktene tidligere pekte mot 14. juni har vi nå fått bekreftet at daten blir 5. juni.

Lenovos videadministrerende direktør Chan Cheng spikret datoen ved å poste invitasjonen til lanseringsarrangementet på selskapets Weibo-side.

Foreløpig har vi bare to bilder som gir oss et hint om telefonens design, og de viser begge utsnitt av skjermen der det ikke er noe kontroversielt skjermhakk å spore noe sted. Dermed bekrefter de langt på vei ryktene vi har hørt om denne flaggskiptelefonen tidligere.

En ny trendsetter?

Det er ikke stort som er bekreftet om Z5 foreløpig, men et bilde som har versert på sosiale medier nevner et skjerm-til-chassis-forhold på 95 prosent. Samtidig er det fortsatt et mysterium hvor man vil finne frontkameraet, sensorene og samtalehøyttaleren.

En annen interessant detalj som er avslørt av Cheng tidligere er at telefonen skal være utstyrt med utrolige 4 TB lagringsplass, noe som med god margin er ny rekord for smarttelefoner.

Fotoeksempler som er delt av Cheng gjør det også tydelig at telefonen har dobbelt kamera, og vil være utstyrt med en portrettmodus. Ikke minst har han også nevnt en standby-tid på hele 45 dager, og det tyder på at telefonen er utstyrt med et imponerende stort batteri.

Av alle de kommersielt tilgjengelige telefonene med kantløst design, er det fortsatt Xiaomi Mi Mix som er telefonen alle andre måler seg mot. Om Lenovo Z5 har det som skal til for å overgå Xiaomis trendsettende design, gjenstår å se.