Lekkasje avslører nye detaljer om Snapdragon 1000 for bærbare

Det er godt kjent at Qualcomm samarbeider med Microsoft for å få på plass Snapdragon-prosessorer i bærbare Windows 10-PCer, og det har gått rykter om at en superprosessor kalt Snapdragon 1000 skal gi disse maskinene er kraftig ytelsesøkning.

Takket være graving gjort av WinFuture, tror vi nå at vi vet litt mer om denne prosessoren. Den kommer til å få relativt store fysiske mål på 20 x 15 mm, noe som vil gi plass til flere kjerner, og den vil trekke så mye som 12 W. Det kan også se ut til at den nye prosessoren gjør bruk av en hovedkortport i stedet for å være loddet direkte på kretskortet, men det kan være at dette kun gjelder for intern testing.

Alle disse tekniske detaljene tyder på at Snapdragon 1000 kan få kraftig forbedret ytelse sammenlignet med Snapdragon 850, og det vil gjøre den mye mer allsidig som PC-prosessor. Det sies også at denne prosessoren bygges fra grunnen med tanke på nettopp bærebare PC-er fremfor smarttelefoner.

En spennende satsing

Referansenenheten Qualcomm bruker til testingen av Snapdragon 1000 skal inneholder 16 GB RAM og 256 GB lagring, og det gir oss en viss idé om hva slags spesifikasjoner vi kan forvente oss fra bærbare maskiner som skal gjøre bruk av denne brikken. Sannsynligvis vil den kunne måle seg med Intels Core Y- og U-prosessorer.

Qualcomms nye prosessor vil altså fortsatt ikke by på ekstrem ytelse, men det er tidligere meldt at disse bærbare PC-ene vil få alltid-på-forbindelse via 4G og en imponerende batteritid på rundt 20 timer, noe som sikkert appellerer til de som jobber mye på farten.

Hvor mye de forbedrede spesifikasjonene til Snapdragon 1000 vil gå på kompromiss med de typiske fordelene til Qualcomms prosessorer gjenstår å se. Vi vet fortsatt ikke noe sikkert om spesifikasjonene, og Qualcomm har ikke gitt noen indikasjoner om når de vil avsløre mer om planene sine.

