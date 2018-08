Lekkasje av Asus' Z390-hovedkort tyder på at nye Intel-brikkesett kommer snart

Asus' hele Z390-baserte hovedkortserie har lekket via et dokument inneholdende produktlister, hvilket er enda et tegn på at Z390-brikkesettet ikke er langt unna lansering.



Det nye brikkesettet reviderer selskapets toppmodeller, slik at de nå på lik linje med den nylig oppdaterte B- og H-serien er klare til å støtte Intels seneste åttendegenerasjonsprosessorer med sekskjernedesign. Det er også ventet, som Tom's Hardware melder, at disse hovedkortene kommer til å støtte Coffee Lake S-prosessorene (åttendegenerasjons åttekjerners) det har gått rykter om.



Ifølge lekkasjen er minst 19 Asus-hovedkort med det nye brikkesettet på vei, inkludert modeller fra selskapets Prime, Republic of Gamers (ROG) og The Ultimate Force (TUF)-serier.

The product listing leak in full, as obtained by Tom's Hardware.

Sortiment på avveie

Noen høydepunkter fra flaggskipene i ROG-serien er seks modeller med Asus' ROG Maximus XI-kort i standard ATX med spesielle egenskaper for overklokking (Maximus XI Apex) og vannkjøling (Maximus XI Extreme o Maximus XI Formula). Mindre imponerende er mangelen på micro-ATX eller mini-IXT-modeller i denne serien.



ROG Strix-serien er ment for mer mainstream-gamere, og inkluderer det eneste mini-ITX-kortet i Asus' Z390-sortiment. TUF-serien, på den andre siden, har flere og bedre tilkoplingsmuligheter i ATX og micro-ATX-formfaktorer.



For mainstream-brukere finnes Asus' Prime-serie, i ATX og micro-ATX, men som ikke kommer med noen av de ekstra finessene som mange av de ovennevnte kortene kommer med, som eksempelvis innebygget Bluetooth og Wi-Fi-moduler. Disse er ideelle for de som vil legge til sine egne trådløse komponenter.



Det er fortsatt uklart når disse hovedkortene vil komme på markedet, og det samme gjelder åttekjernersprosessorene som angivelig skal lanseres sammen med de. Likevel er disse lekkede dokumentene et tegn i retning av at lansering ikke kan være altfor langt unna.