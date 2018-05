Langsom start for WiFi-opkald

Selv om WiFi-opkald efterhånden er en gammel nyhed, er der stadigvæk ikke mange danske teleselskaber, der tilbyder denne service. Senest er Telenor kommet til, idet selskabet sidst i april begyndte at tilbyde deres kunder tjenesten.

WiFi-opkald betyder kort fortalt, at man er i stand til at ringe op over det trådløse netværk i hjemmet fra sin mobil. Mange danskere har fortsat problemer med for dårlig forbindelse i hjemmet, og her kan muligheden for WiFi-opkald være en løsning på problemerne.

Med Telenor på listen er der nu fire teleselskaber, der tilbyder WiFi-opkald. Det er 3, YouSee, CBB og som nævnt nu også Telenor.

Telia har længe givet udtryk for, at man snart er klar, men endnu er der ikke noget på trapperne, om end selskabet meddeler, at man er klar "engang i løbet af 2018".

Men selv om dit teleselskab tilbyder opkald over hjemmenetværket, så er det ikke sikkert, at den hellige grav er velforvaret. Det er ikke alle abonnementer, der giver adgang til WiFi-opkald, ligesom det heller ikke er alle mobiler, der kan klare tjenesten. Vil du være sikker, så tjek om din mobil er klar til det, og kontakt derefter dit teleselskab for at høre, hvilke muligheder, du har.