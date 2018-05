Lækket Samsung Galaxy Note 9-cover viser ikke tegn på nyt design

Hvis du ser frem til lanceringen af den nye Samsung Galaxy Note 9, så er der sikkert stor sandsynlighed for, at du forventer væsentlige ændringer i designet. Desværre tyder et nyt læk på, at dette næppe vil være tilfældet.

Rygterne kommer fra Slashleaks, som kan fremvise, hvad der angiveligt er et billede af det tilhørende cover til den nye Note 9, og ud fra det at dømme, er der ikke de store designændringer i forhold til sidste års udgave.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Den største ændring er, at det ser ud til, at kanten over og under skærmen er blevet reduceret en smule, hvilket tyder på, at skærmstørrelsen bliver tilsvarende større.

Må vente til august

Der er selvfølgelig spekulationer fra iagttagere om, at enkelte dele af åbningerne på coveret enten er blevet større eller flyttet, men hvis man sammenligner med Galaxy Note 8, så ser det for os ud til, at alt er, hvor det skal være, når vi taler om sensorerne, front-kameraet og iris-skanneren.

Image 1 of 3 Credit: Slashleaks (Image: © Slashleaks) Image 2 of 3 Credit: Slashleaks (Image: © Slashleaks) Image 3 of 3 Credit: Slashleaks (Image: © Slashleaks)

Det er allerede temmelig meget at presse ind på forsiden, så det virker ikke sandsynligt, at vi får et ekstra front-kamera, som vi ser det på iPhone X.

Nu skal man selvfølgelig huske på, at der kun er tale om et muligt cover til en endnu ikke lanceret mobil, så vi taler altså om gætterier. Når alt kommer til alt, bliver vi nok nødt til at vente til august eller september for at få syn for sagen.