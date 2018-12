Lækket rendering af Sony Xperia XZ4 giver os et nyt kig på det sandsynlige design

På det seneste er der dukket nogle få billeder op, der angiveligt viser Sony Xperia XZ4, og nu er der kommet et mere, der denne gang viser bagsiden og kanterne af telefonen.

Billedet er delt af lækkeren @UniverseIce (der ofte rammer plet) og det fremgår ikke klart, hvor billedet kommer fra. Men da det viser Sony Xperia XZ4 i et cover, er det nok en rendering lavet af en cover-producent, der måske, eller måske ikke, har insider-viden.

Man kan se på billedet, at Sony Xperia XZ4 har et tredobbelt bagkamera og et ret højt og smalt design, hvilket sandsynligvis peger på et 21:9-format – noget, der tidligere har verseret rygter om.

Det fremgår også, at alle knapper tilsyneladende sidder på højre kant, at der er en port (sandsynligvis USB-C) i bundkanten, og at kameraet stikker lidt ud fra bagsiden.

Sony Xperia XZ4 får muligvis en super bred 21:9-skærm. Kilde: @UniverseIce

Det hele stemmer

Det er ikke muligt at udlede meget mere af billedet, men det stemmer overens med det, vi har set før. Selv om vi helt sikkert vil tage renderingen med et gran salt, har vi dog heller ikke set eksempler på andre designs, så der en god chance for, at dette læk holder stik.

Da telefonen muligvis lander under MWC 2019 i februar, forventer vi at komme til at se mere af den i de kommende uger, og forhåbentlig finder vi også ud af mere om specifikationerne.

En kilde hævder, at modellen har en 6,5-tommers skærm, mens et kvalificeret gæt lyder på, at den vil komme med et Snapdragon 855-chipset, men det er også alt, vi har hørt om telefonens specifikationer indtil videre.