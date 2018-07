Lækkede billeder viser en slankere DJI Mavic 2 med udskiftelig kamera-gimbal

Der er ingen tvivl om, at DJI laver nogle af de bedste forbruger-droner på markedet. Den positive udvikling i firmaets droner startede i 2016 med den rejsevenlige Mavic Pro, der kom med et 4K videokamera. Og selv om DJI Spark ikke har 4K-kamera, så er det også en rigtig fin drone. Sidste år kombinerede DJI det bedste fra to verdener i Mavic Air, som vi mener, er den bedste drone, du kan tage med på rejsen.

DJI har dog ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene, og firmaet annoncerede tidligere på året en stor event, der skulle finde sted den 18. juli. På invitationen stod "Se verden fra et bredere perspektiv".

Denne begivenhed blev siden udskudt, og selv om vi ikke med hundrede procents sikkerhed kan sige, hvad der skulle finde sted den 18. juli, så er vi rimelig sikre på, at det blandt andet ville være afsløringen af efterfølgeren til Mavic Air. Det blev vi så endnu mere overbeviste om i løbet af denne weekend, da lækkede billeder af DJI's kommende drone fandt vej til nettet. Billeder der afslører adskillige nye features.

Højtflyvende

Det var websitet DroneDJ, der var først med de lækkede billeder af dronen, der har navnet Mavic2 printet tydeligt på den foldbare propel-arm. Dronen ser ud til at være betydeligt slankere, og den har et mere aerodynamisk design end forgængeren. Men derudover ligner den Mavic Pro.

Fra de dele man kan se på billedet, ser det ud til, at den har en udskiftelig gimbal, ganske som det er tilfældet med den konkurrerende GoPro Karma. Og da den originale invitation specifikt nævnede "et bredere perspektiv", går vi ud fra, at kameraet kommer med en vidvinkel, hvilket DJI i forvejen har udstyret udvalgte modeller i Phantom-serien med.

Andre rygter siger, at DJI's kommende drone er udstyret med følere i bunden og bag på, så den sammen med de allerede eksisterende følere har en 360 graders sikring mod kollisioner. Dette vil i givet fald være en fremragende salgspointe - ikke mindst set i lyset af, at firmaet på tidligere modeller allerede har demonstreret, at denne teknik virker glimrende.

Vi har henvendt os til DJI for en kommentar, men har ikke fået svar endnu. Vi vender selvfølgeligt tilbage med mere, så snart vi ved noget nyt.

Hvis rygterne passer, så skal vi nok til at tænke på at opdatere vores liste over de bedste droner, selv om der allerede er mange DJI-modeller på listen.