Kurvet gamingskjerm imponerer med UWHD-LCD på 200 Hz

Kurvede gaming-skjermer har endt opp som selve toppen av kransekaken når det gjelder bildefremvisningsmaskinvare for PC-er, men det at de er kurvede har tradisjonelt sett gjort det vanskelig å utstyre de med de mest ekstreme spesifikasjonene.

JapanNext er godt i gang med å reversere denne trenden med JN-35VCG200UWHD, en kurvet skjerm med et søtt lite navn, «UWHD»-oppløsning og en gnistrende rask oppdateringsfrekvens.

Denne skjermen er et 35-tommersmonster med en oppløsning på 2560 x 1800 (UWHD), et sideforhold på 21:9, og et kurvetall på 1800R. Skjermen har en lysstyrke på 300 nits og en oppdateringsfrekvens på 200 Hz, der andre raske kurvede gaming-skjermer gir seg på 144 Hz.

Ikke nok med det, men gamere vil kunne nyte 3 ms responstid og AMDs dynamisk oppdateringsfrekvens-teknologi FreeSync, slik at man kan bruke den raske oppdateringsfrekvensen fullt ut. Det er klart, gamere kommer også til å trenge enten DisplayPort 1.2 eller HDMI 2.0 for å kunne ta i bruk en oppdateringsfrekvens på 200 Hz, men skjermen inkluderer også en mer gammeldags DVI-D-inngang.

En for spillerne

Alt med denne skjermen skriker «gamer», med spesifikasjoner i toppsjiktet og syltynne skjermkanter. JapanNext selger skjermen i sin hjemby for ¥89 980 (rundt 6600 kroner), men internasjonal tilgjengelighet og prising er ikke enda kjent.

Når det er sagt, å importere skjermen vil være omtrent like dyrt som å kjøpe en av de nest beste kurvede gaming-skjermene, som for eksempel AOC Agon AG352UCG6. For en del gamere er dog en slik prisbarriere bare småplukk om det betyr et potensielt fortrinn i konkurranser.