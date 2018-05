Kompaktkamera i toppsjiktet fra Nikon, fortsatt en mulighet

I februar 2017 kansellerte Nikon en planlagt trio med kompaktkameraer fra en ny linje ved navn «DL». Disse ble annonsert på CES-messen året før, men Nikon bestemte seg for å kutte linjen før den i det hele tatt nådde hyllene. Vanskeligheter med forsinkelser i produksjonsprosessen samt bekymringer rundt inntjeningspotensiale var noen av grunnene.

Mange ble skuffet av nyheten, særlig siden Nikon var i ferd med å gå en litt annen vei med sine 1-tommerssensor-kameraer enn det rivalene kunne tilby i samme sjikt. Istedenfor å tilby én enkelt modell med en zoomlinse med stort spenn i brennvidde planla Nikon to modeller som delte brennvidden mellom seg.

Man hadde modellen med den mer hverdagslige brennvidden, «DL24-85 mm»; man hadde «DL18-50 mm», med et mer unikt vidvinkel-snitt, attråverdig for skyttere av landskapsfotografi og bybilder. Den tredje modellen, «DL24-500 mm», var mer en mellomting mellom en SLR og et kompaktkamera.

Nå kan det dog se ut som om gode nyheter er på vei. NikonRumors melder om en mulighet for at Nikon vurderer å prøve seg på nytt med kompaktkameraer i toppsjiktet.

Hva har forandret seg?

Kompaktkameramarkedet har for tiden gode dager, i særdeleshet om man ser på modeller fra det øvre sjiktet. Kameraer som Canon PowerShot G7 X Mark II, Panasonic Lumix LX10 / LX15 og Sony Cybershot RX100 V gjør det bra, og det kan virke som om Nikons tidligere bekymringer rundt et eventuelt fall i salgstallene for kameraer av denne typen var overdrevne.

Det ville vært fantastisk om en andregenerasjons DL-kameraer så dagens lys, og på et eller annet tidspunkt faktisk endte opp i hendene på fotografer. Vi føler at de opprinnelige modellene hadde noe å tilby, forskjellig nok fra konkurrentene til at konseptet var besnærende.