Kommende Xbox-konsoller skal ha kodenavnene «Anaconda» og «Lockhart»

Det er ingen hemmelighet at Microsoft og Sony planlegger å lansere neste generasjons Xbox- og PlayStation-konsoller i løpet av de neste par årene, og sannsynligvis så tidlig som 2020, og nå har en ny serie rykter gitt oss kodenavnene på de kommende Xbox-konsollene.

Toppmodellen Xbox One X kan komme til å bli ersattet av en ny modell med kodenavnet «Anaconda», og det er ventet at den skal utstyres med SSD-lagring som vil gi raskere lastetider. Det er også sannsynlig av den vil få høyere ytelse både på grafikk- og prosessorsiden.

Videre sier ryktene at Xbox One S skal erstattes av en modell med kodenavnet «Lockhart», og den skal få ytelse som kan måle seg med dagens X-modell, men bli et rimeligere alternativ til Anaconda.

Ifølge Windows Central, skal begge disse modellene dukke opp sammen med en «Scarlett Cloud»-Xbox, altså en konsoll uten optisk drev som kun vil fungere med Microsofts kommende strømmetjeneste for spill.

Utover det er det få detaljer å oppdrive, og det virker usannsynlig at alle disse konsollene vil slippes samtidig. Det kan være vi får se den rimeligere Lockhart-modellen først, mens Anaconda vil følge etter på et senere tidspunkt som en midsyklus-oppgradering slik tilfellet var med Xbox One X.

4K-klar

Dette har vært konsollgenerasjonen da både Microsoft og Sony begynte å støtte 4K-spilling, og Xbox One X har allerede full støtte for den høyere oppløsningen mens PS4 Pro kan oppskalere 1080p til noe som i hvert fall nærmer seg 4K.

Neste generasjons konsoller vil tilnærmet garantert støtte 4K, om vi skal ta markedets higen etter høyoppløst grafikk og det høye antallet TV-er med 4K-oppløsning som et tegn på hva folk forventer.