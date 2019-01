Knallpris på Samsung Q9FN nå i januar

Samsung er i siget med sine TV-er om dagen. Gang på gang klarer de å produsere modeller som legger seg helt i toppsjiktet av skjermer som er tilgjengelige for hvermannsen. 2018 var intet unntak: Vi ble servert både Q8FN og Q9FN (ofte navngitt Q8DN og Q9DN i Europa), og der sistnevnte er vårt ubestridte toppvalg i vår kåring av de beste TV-ene, ligger førstnevnte hakk i hæl.

Samsung Q9FN, toppmodellen til Samsung, var på testbenken hos oss i April, sluttresultatet ble full pott. Spektakulære HDR-bilder i 4K/UHD, ekstremt sortnivå og særdeles god lyd var noen av høydepunktene, mens en noe krapp innsynsvinkel trakk ned.

Heldigvis er 4K-TV-er såpass i vinden at man ikke trenger å ha mye is i magen for å gjøre et skikkelig varp. Vi har knapt kommet i gang med året, og denne toppmodellen fra Samsung har nå blitt satt ned hele 27 %. Julaften kostet Samsung Q9FN 29 990 kroner (og i september kostet den nesten 40 tusen), men i dag får du den for 21 990 kroner. Snakk om saftig innhugg i prisen!

Det har seg slik at tre butikker har bestemt seg for å sette ned prisen på 65-tommer-varianten nå midt i januarsalget. Power har satt en tidsbegrensning på tilbudet til i morgen kveld (lørdag, 05.01), mens Elkjøp og HiFi Klubben foreløpig ikke har sagt noe om hvor lenge prisen vil holde seg på dette nivået. Det er ikke umulig at vi vil komme til å se en generell nedgang om ikke så lenge, men siden det for øyeblikket kun er tre nettbutikker som har valgt å legge seg på denne prisen (siden nyttår) er nedgangen verdt å merke seg og følge med på. Hvis resten av forhandlerne ikke snarlig følger etter er sannsynligheten stor for at dette er den billigste måten man kan anskaffe seg verdens beste TV på på en stund.