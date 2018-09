Keskihintainen Nvidia GeForce RTX 2070 saapuu myyntiin lokakuun 17. päivä

Nvidia vahvisti julkaisevansa GeForce RTX 2070:n lokakuun 17. päivä.

Olemme tienneet jo entuudestaan, että Nvidia aikoo julkaista keskihintaisen näytönohjaimensa lokakuun aikana, mutta nyt yhtiö varmisti päivämäärän virallisessa twiitissään.

GeForce RTX 2070 on edullisin Nvidia Turing -arkitehtuuria hyödyntävä näytönohjain. Meillä ei ole vielä tiedossa perusmallin eurohintaa (Yhdysvalloissa 499 dollaria), mutta kalliimman Founders Editionin lähtöhinta on Suomessa on 659 euroa.

Beautiful any way you look at it. The GeForce RTX 2070 will be available on October 17th. #GraphicsReinventedShop starting at $499 ($599 Founders Edition) → https://t.co/ammFWibyFy pic.twitter.com/IsScoXm5rZSeptember 25, 2018