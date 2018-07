Kærligheden trives på festivaler – men drop mobilen

Festivalsæsonen er for længst skudt i gang, og det er jagten på kærligheden tilsyneladende også. Festivaler byder ifølge festivalgængerne ikke kun på koncerter og hygge med vennerne, men giver også muligheden for at finde den eneste ene. En ny undersøgelse foretaget af Userneeds for teleselskabet 3 viser nemlig, at næsten hver anden festivalgængerne mener, at festivaler er et bedre sted at møde en potentiel kæreste end derhjemme. Hele 65 procent anser festivaler som et nemmere og mere uforpligtende sted at mødes med en date, og 78 procent af de adspurgte siger også, at de kunne finde på at mødes med en date på en festival.

Glem apps, sms’er og opkald

Hvor mobilen er omdrejningspunktet for en stor del af danskernes liv på festivalen, så er den det bestemt ikke, når det kommer til at få fat i din udkårne. Opkald og sociale medier er nemlig bandlyste, hvis du vil gøre dig forhåbninger om en date. Kun 7 procent sætter pris på at blive kontaktet gennem de sociale medier eller at få et opkald af en potentiel date på en festival. Nej, det skal foregå direkte. Hele 56 procent af festivaldeltagerne vil nemlig helst inviteres ud på den gammeldags facon: Ansigt til ansigt.

”Vi opfatter kærligheden og mødet som for let vundet, hvis det sker på dating-apps og gennem beskeder. Vores forfædre risikerede liv og lemmer for en date, og på en måde ligger disse erfaringer stadigvæk i os som ekkoer, der hvisker om triumferende erobring og kærlighed. Der er noget urgammelt mod og gammeldags galant ved ansigt til ansigt. At spørge - og risikere afvisningen,” siger Thomas Markersen, der er psykolog, coach og ekspert i DR-programmet ”Gift ved første blik.”

Du kan til nød forsøge med en sms, men kun 15 procent svarer, at de foretrækker et moderne kærestebrev i form af en sms.

Læg telefonen væk – det skaber respekt

Samtidig er det også ved ansigt til ansigt-metoden, at der er mindst risiko for at få et nej, mener Thomas Markersen.

”Når vi har sværest ved at sige nej, hvis vi bliver inviteret ud ansigt til ansigt, så er hovedårsagen ikke nødvendigvis, at vi er bange for at såre den anden. Det drejer sig lige så meget om, at vi bliver imponeret over den respekt, et andet menneske viser os. Vi ser det som ægte følelser, der er involveret. Og vi belønner oftest modet med et ”ja”, slår Thomas Markersen fast.

Så der er mest at vinde ved at invitere din udkårne ud. Ansigt til ansigt.

Foto: Pixabay