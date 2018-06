Jyske Bank klar med anderledes online-investering

Jyske Bank er klar med en ny online-løsning til investering. Løsningen hedder Jyske Munnypot og adskiller sig på flere måder fra de øvrige online-løsninger, som er kommet frem på det seneste.

Jyske Munnypot er online-investering med mennesker bag, oplyser Jyske Bank. I praksis vil det sige, at der er mulighed for at chatte eller tale med en rådgiver, hvis kunden får brug for det. Samtidig er løsningen målbaseret. Kunden sætter sig et mål for sin investering – og hvis det ser ud til, at målet ikke kan nås, får kunden forslag til, hvordan investeringen kan tilpasses.

"Vi har ønsket at lave en løsning, som er nem at gå til, men som samtidig er tryg, fordi der er adgang til hjælp, og fordi man får besked, hvis ikke investeringen udvikler sig som forventet," siger forretningsdirektør, Hanne Birgitte Møller, Jyske Bank.

Det er Jyske Banks egen investeringsforening, Jyske Portefølje, der står bag investeringerne i Jyske Munnypot. Dermed lever investeringerne op til koncernens politik for ansvarlig investering og de internationale standarder for ansvarlighed. Sammen med muligheden for rådgivning og den løbende opfølgning på investeringerne, gør det Jyske Munnypot en smule dyrere end konkurrenterne.

"Rådgivningen og den ansvarlige investering har været vigtige elementer for os at få med i Jyske Munnypot. Vi mener, det er værd at betale en lille merpris for," siger Hanne Birgitte Møller.

Jyske Munnypot er udviklet i samarbejde med en britisk fintech-virksomhed. Indtil videre er løsningen kun for Jyske Banks egne privatkunder.

