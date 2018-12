Juletilbud til de hurtige: Lige nu kan du spare rigtigt gode penge på en iPad (2018)

Er du på udkig efter en iPad at lægge under juletræet til familiens Apple-fan (eller dig selv)? Så har du lige nu chancen for at score en pæn rabat i Bilka, der har iPad (2018) på tilbud til 2.199 kr. for varianten med 32 GB.

Hvis du ønsker at få fingre i den alsidige tablet, skal du dog skynde dig lidt, da tilbuddet kun gælder til og med torsdag den 13. december, hvorefter prisen er 2.799 kr.

Meget for pengene

En iPad er den bedste tablet for den almindelige bruger samt skoleelever, selv om den ikke er den hotteste på markedet. Man for ganske enkelt meget for pengene.

Den nye 2018-model erstatter udgaven fra sidste år, som var ganske glimrende, og den placerer sig som et rimeligt alternativ til iPad Pro.

iPad (2018)

Den bedste tablet til den almindelige bruger

Vægt: 469 g | Mål: 240 x 169,5 x 7,5 mm | OS: iOS 12 | Skærmstørrelse: 9,7 tommer | Opløsning: 1536 x 2048 pixel | CPU: A10 Bionic | RAM: 2 GB | Lagringsplads: 32/128 GB | microSD-port: Nei | Batteri: Op til 10 timer | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Overkommelig pris

Fungerer med Apple Pencil

Smart Keyboard ikke understøttet

Apple Pencil koster ekstra