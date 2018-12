Joululahjaideat 2018: kokosimme vuoden parhaat lahjavinkit

Jouluaika alkaa lähestyä ja sitä mukaa monet miettivät nyt kuumeisesti, mitä keksisivät lahjaksi toisille tai itselleen – tai ehkäpä nyt olisi hyvä aika tehdä joku suurempi hankinta koko perheen iloksi?

Me TechRadarilla olemme seuranneet koko vuoden kiinnostavimpia tuotejulkaisuja ja testanneet perinpohjaisesti kaikki kuluttajaelektroniikan tärkeimmät laitteet, kuten puhelimet, tabletit, älykellot ja kamerat. Meillä on siis hyvä käsitys siitä, mitkä ovat tämän vuoden rahanarvoisimmat joululahjat kustakin tuoteryhmästä.

Kokosimme tähän artikkeliin vain kaikkein parhaat lahjat jouluksi 2018. Osa tuotteista on toki varsin hintavia, mutta jos etsit edullisempia lahjoja, kokoamme pian myös parhaat lahjat alle 100 euron hintaluokasta.

Jos mietit vielä, millaisen kannettavan, kuulokkeet tai vaikkapa kameran haluaisit, voit tutustua alla oleviin oppaisiimme markkinoiden parhaista vaihtoehdoista. Päivitämme oppaamma kerran kuukaudessa, joten ne ovat varmasti ajan tasalla myös kaikkein uusimpien julkaisujen suhteen.

Paras älykello

Samsung Galaxy Watch

Samsungin urheilullinen älykello on nyt entistä tyylikkäämpi

Käyttöjärjestelmä: Tizen OS | Tuetut laitteet: Android, iOS | Rungon halkaisija: 46 mm tai 42 mm | Näyttö: 1,2 tai 1,3 tuumaa 360 x 360 Super AMOLED | Suoritin: kaksiytiminen, 1,15 GHz | Hihnan leveys: 22 mm tai 20 mm | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: Jopa 4 päivää (46 mm) | Lataustekniikka: Langaton | IP-luokitus: 50 m | Yhteydet: Wi-Fi ja Bluetooth

Vaikuttava akunkesto

Kelloa on kätevä hallita pyörittämällä kellotaulun reunaa

Ärsyttävä laturi

Bixby ei vieläkään pärjää muille ääniassistenteille

Tämän hetken paras älykello tulee Samsungilta. Galaxy Watch on Samsungin merkittävä parannus aiempaan Gear S- ja Gear Sport -älykellosarjoihin. Siinä on erinomainen akunkesto, Suomessa toimiva LTE-yhteys (vaatii erillisen liittymän) ja tasokkaat työkalut treenien seurantaan.

Kello on saatavilla kahdessa eri koossa 46 mm:n ja 42 mm:n halkaisijalla. Me testasimme omassa arvostelussamme kellon suurempaa mallia ja se onnistui tekemään meihin lähtemättömän vaikutuksen. Galaxy Watch selvisi mainiosti jopa neljä päivää yhdellä latauksella aktiivisesta käytöstä huolimatta, vaikka sen muut vastaavat kilpailijat kestivät vaivoin edes kahta päivää.

Yksi kellon ehdottomista vahvuuksista on kellotaulun pyörivä reunus, jonka käyttö muistuttaa monista uusista autoista tuttua hallintarullaa. Kiertyvän reunan ansiosta toimintoja on helppo säätää täsmällisesti ja valikkoja on helpompi selata kuin kilpailevissa laitteissa. Innovatiivinen ratkaisu ei vaadi ylimääräisiä painikkeita ja antaa tarkan vasteen käyttäjälle.

Myös kellon käyttöliittymä on erittäin intuitiivinen. Monesta muusta Android-kellosta poiketen Galaxy Watchissa ei ole Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmää, vaan Samsungin oma Tizen OS. Siitä ei kannata kuitenkaan huolestua, sillä kellon käytettävyys on erinomaisella tasolla.

Kellon suurin heikkous Wear OS- ja watchOS-kilpailijoihin verrattuna on hieman suppeampi sovellusvalikoima. Sekään ei tosin muodostune ongelmaksi suurimmalle osalle käyttäjistä, sillä kaikki tärkeimmät perussovellukset ovat varmasti saatavilla myös Tizenille.

Samsung on onnistunut luomaan yhden vuoden parhaista älykelloista, jonka hinta-laatusuhde pesee mennen tullen Apple Watch 4:n.

Lue koko syväluotaava arvostelumme tästä: Samsung Galaxy Watch

Paras puhelin

Samsung Galaxy S9

Lippulaivamalli, jota pystyy käyttämään myös yhdellä kädellä

Julkaistu: Maaliskuussa 2018 | Paino: 163 g | Mitat: 147,7 x 68,7 x 8,5mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8 | Näytön koko: 5,8 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 2 960 | Suoritin: Exynos 9810 | RAM-muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64 Gt/128 Gt | Akku: 3 000 mAh | Takakamera: 12 MP | Etukamera: 8 MP

Korkealaatuinen viimeistely

Erinomainen näyttö

Akunkesto voisi olla hivenen parempi

Vain yksi takakamera

Samsung Galaxy S9 ei ole aivan samanveroinen puhelin kuin tämän hetken paras puhelin Galaxy S9 . Siitä huolimatta se on todennäköisesti parempi vaihtoehto suurimmalle osalle käyttäjistä edullisemman hintansa ja käytännöllisemmän kokonsa ansiosta.

Näyttö: Galaxy S9:ssä on sama QHD-näyttö kuin S9 Plussassa, mutta sen koko on käytännöllisemmät 5,8-tuumaa. Näytön muotoilu muistuttaa selvästi aiempaa Galaxy S8:aa, eikä siinä ole juurikaan reunoja. Samsungin oma Super AMOLED -teknologia osoittaa jälleen erinomaisuutensa tuottamalla yhden markkinoiden parhaista – ellei jopa parhaan – näytön.

Akunkesto: Puhelimen suurin heikkous on sen keskinkertainen akunkesto, joka ei yllä kalliimman Galaxy S9 Plussan tasolle. Akku kestää peruskäytössä normaalin työpäivän, mutta suosittelemme silti hankkimaan ylimääräisen langattoman laturin työpaikallesi.

Kamera: Laitteen takapuolelta löytyy vain yksi kamera, joten sen suorituskyky on hieman heikompi kuin S9 Plussassa. Kuvat eivät kuitenkaan ole missän nimessä huonoja, vaan niiden laatu on järjestään erinomainen. Galaxy S9 pärjää mainiosti erityisesti hämärässä valaistuksessa.

Lyhyt yhteenveto: Samsung Galaxy S9 on erinomainen puhelin kaikille, jotka haluavat viimeisimmät ominaisuudet kompaktissa koossa. Puhelin häviää joillain osa-alueilla Galaxy S9 Plussalle ja samankokoiselle iPhone XS:lle, mutta samalla se on myös selvästi molempia malleja edullisempi.

Lue koko arvostelumme: Samsung Galaxy S9

Parhaat langattomat kuulokkeet

Sony WH-1000XM2

Erinomaiset vastamelukuulokkeet peittoavat Bosen leikiten

Rakenne: Suljettu | Paino: 275 g | Johdon pituus: 1,5 m | Taajuusvaste: 4 - 40 000 Hz | Kaiutinelementtien koko: 40 mm | Elementtien tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 103 dB | Impedanssi: 46 ohmia | Akunkesto: 30 tuntia | Langaton kantama: 10 m | NFC: Kyllä

Esimerkillinen vastamelutoiminto ja loistava äänenlaatu

30 tunnin akunkesto

Saranat voisivat olla vielä jykevämmät

Hipaisukontrollit ovat monimutkaisia

Sony on osoittanut WH-1000XM-sarjallaan osaavansa tehdä markkinoiden parhaita vastamelukuulokkeita. Valmistaja julkaisi hiljattain uuden WH-1000XM3-mallin, mutta mielestämme WH-1000XM2 tarjoaa lähes kaikki samat ominaisuudet niin paljon edullisempaan hintaan, että se on edelleenkin paras vaihtoehto langattomia vastamelukuulokkeita etsivälle.

WH-1000XM2 on nimihirviö, joka peittoaa Bosen suositut QC35:t kevyesti niin vastamelutoiminnossa kuin hinnassakin. Sonyn kuulokkeiden suurin vahvuus on kuitenkin ehdottomasti niiden erinomainen äänenlaatu. Ne ovat käytännössä ensimmäiset kokeilemamme vastamelukuulokkeet, joiden kanssa käyttäjän ei tarvitse tehdä minkäänlaista kompromissia äänenlaadun suhteen. Ne tukevat jopa LDAC-koodekkia, joka mahdollistaa Hi-Res-äänen (jopa 990 kbit/s) kuuntelun langattomasti. Parhaan äänenlaadun saa silti mukana tulevalla piuhalla.

Sonyn vastamelukuulokkeissa on myös muutama kiinnostava ominaisuus, kuten kaksi eri Ambient-tilaa, joista toinen päästää hetkellisesti läpi vain korkeat taajuudet ja toinen kaikki ulkoiset äänet. Ominaisuus on erittäin kätevä vaikkapa lentokoneessa tai junassa, kun haluat kuulla nopeasti jonkin kuulutuksen tai vaikkapa tilata kahvin. Nopein tapa päästää kaikki ulkoiset äänet läpi on asettaa käsi oikean korvakupin päälle, joilloin kuulokkeet kytkevät päälle niin sanotun Qucik Attention -tilan.

Kuulokkeissa on kaksi painiketta: virta/parituspainike ja Ambient-painike, jonka avulla vaihdetaan vastamelutoiminnon ja edellä mainittujen kahden Ambient-tilan välillä. Kaikkia muita toimintoja hallitaan kuulokkeiden oikean kupin kosketusalustalta, joka tunnistaa erilaisia pyyhkäisyjä ja painalluksia. Osa eleistä, kuten musiikin pysäyttäminen kaksoisnapautuksella, tuntuu luontevilta, mutta toisinaan kontrolleissa esiintyy pientä epätarkkuutta. Onneksi kaikkea voi hallita myös ulkoiselta laitteelta.

Sony WH-1000XM2:t tarjoavat luokkansa parhaat ominaisuudet edullisempaan hintaan kuin pahimmat kilpailijansa. Uusinta uutta etsivät voivat tutustua vielä tuoreempiin WH-1000XM3:iin, mutta mielestämme lähes samoilla ominaisuuksilla varustettu vanhempi malli tarjoaa huomattavasti paremmin vastinetta rahoillesi.

Lue koko arvostelumme:

Sony WH-1000XM2

Sony WH-1000XM3

Paras tabletti

iPad (2018)

Paras tabletti kotikäyttöön

Paino: 469 g | Mitat: 240 x 169,5 x 7,5 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 12 | Näytön koko: 9,7 tuumaa | Resoluutio: 1 536 x 2 048 | Suoritin: A10 Bionic | RAM:-muisti: 2 Gt | Tallennustila: 32 tai 128 Gt | microSD-paikka: Ei | Akukesto: Jopa 10 tuntia | Takakamera: 8 MP | Etukamera: 1,2 MP

Kohtuullinen hinta

Tukee Apple Pencil -kosketuskynää

Ei korvaa täysin kannettavaa edes opiskelijalla

Ei tue suojakuoreen integroitua Smart Keyboard Cover -näppäimistöä

iPad on edelleenkin tablettien ykkönen niin koti- kuin ammattikäytössäkin. iPad-mallisto tarjoaa myös poikkeuksellisen hyvän hinta-laatusuhteen Applen muihin laitteisiin nähden.

Markkinoiden paras tabletti peruskäyttäjälle on ehdottomasti tänä vuonna julkaistu iPad (2018). Siinä on riittävästi tehoa, kevyt käyttöjärjestelmä, hyvä näyttö ja kompakti ulkokuori.

Perus-iPad tukee nyt myös ensimmäistä kertaa Applen omaa kosketuskynää Apple Penciliä, joten se sopii mainiosti myös vaikkapa kevyeen kuvankäsittelyyn tai piirrosprojekteihin. Lisäksi muistiinpanojen tekeminen helpottuu huomattavasti kosketuskynän ansiosta. Harmillisesti Apple Pencil täytyy kuitenkin ostaa erikseen ja se maksaa tällä hetkellä noin 100 euroa. Huomaa myös, että iPad on yhteensopiva vain ensimmäisen sukupolven Apple Pencilin kanssa.

Kosketuskynän tuominen perusmalliin oli mukava uudistus, mutta samaa ei voi valitettavasti sanoa näppäimistöstä, sillä perusmalli ei tue suojakuoreen integroitua Smart Keyboard -näppäimistöä.

Uudessa iPadissa on samanlainen alumiinikuori kuin aiemmassa iPad Air 2:ssa ja viime vuoden iPad Prossa. Se on kuitenkin hieman kyseisiä malleja paksumpi. Myös näytön reunat ovat selvästi paksummat kuin uudessa iPad Prossa, mutta toisaalta sen hintakin on käytännössä puolet halvempi.

iPadissa on yhä perinteinen kotipainike, johon on integroitu varmatoiminen ja ripeä sormenjälkitunnistin. Tabletissa on Applen viimeisin iOS 12 -käyttöjärjestelmä, jossa on yhä enemmän erityisesti tabletille suunniteltuja toimintoja. Tabletin 10 tunnin akunkesto riittää mainiosti päivän käyttöön, vaikka katselisit myös videoita. iPad kestää myös erinomaisesti valmiustilassa, joten akku ei ole ehdi kulua loppuun vaikka jättäisitkin sen viikoksi sohvapöydälle.

Lue koko arvostelumme: iPad (2018)

Paras kannettava

Huawei MateBook X Pro

Huawein lippulaivamalli on lähes virheetön

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 2 Gt GDDR5 | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,9-tuumainen 3K-näyttö (3 000 x 2 080) | Tallennustila: 512 Gt SSD

Kaunis muotoilu

Erinomainen näyttö

Huima akunkesto

Ei SD-korttipaikkaa

Heikko webkamera

Huawein MateBook X Pro on likimain täydellinen Windows-kannettava opiskelu- tai työkäyttöön. Huawei ei välttämättä ole kaikkein tunnetuin valmistaja kannettavien saralla, mutta MateBook X Pro onnistui osumaan suoraan kultasuoneen.

Kannettavassa on tyylikäs MacBook Prota muistuttava alumiininen muotoilu ja laadukas viimeistely. Siinä on erinomainen 13,9-tuumainen 3K-näyttö, joka toistaa värit tasaisesti ja kykenee sulavaan videotoistoon.

MateBook X Prossa on mallista riippuen 8 tai 16 Gt RAM-muistia ja 512 Gt SSD-tallennustilaa. Siinä on myös Intelin tehokas 8. sukupolven i5- tai i7-prosessori ja kelvollinen Intel UHD Graphics 620 -näytönohjain. Ultrabook-tyylisestä ulkomuodostaan huolimatta MateBook X Pro riittää mainiosti jopa toimiston työjuhdaksi.

Yksi Huawein ehdottomista vahvuuksista on myös sen erinomainen akunkesto, joka on käytännössä luokkansa parhaimmistoa. Se päihitti esimerkiksi MacBook Pron peräti puolellatoista tunnilla TechRadarin omassa videotestissä. Se ei siis ole ainoastaan kilpailijoitaan tehokkaampi, vaan myös energiatehokkaampi.

Kannettavan suurin heikkous on sen webkamera, joka on piilotettu erikoisesti näppäimistön ylärivin näppäimen alle. Kiinnostavasta ideasta huolimatta sen sijainti johtaa samanlaisiin kiusallisiin kaksoisleukaa korostaviin kuvakulmiin kuin Dell XPS -mallistossa, eikä siten välttämättä sovellu käyttäjille, jotka viettävät aikaansa videopalavereissa. Toinen ärsyttävä pikkupuute on SD-korttipaikan puute, sillä kannettava olisi muuten nappivalinta valokuvaajille. Toki adapterin saa ostettua MacBook Pron tapaan erikseenkin.

Kaiken kaikkiaan Huawein MateBook X Pro on ylivoimaisesti tämän hetken paras kannettava. Se on likimain täydellinen paketti, jonka ainoa suurempi puute on sen webkamera. Kohtuullisesti hinnoiteltu ultrabook on tämän vuoden nappivalinta uudeksi kannettavaksi.

Lue koko arvostelu: Huawei MateBook X Pro

Paras action-kamera

GoPro Hero7 Black

Action-kameroiden uusi kuningas

Paino: 118 g | Vedenkestävyys: 10 m | 4K video: jopa 60 fps | 1080p: jopa 240 fps | 720p: jopa 240 fps | Valokuvat: 12 MP | Akunkesto: 1-3 tuntia

Erinomainen 4K-video

HyperSmooth-kuvanvakaus vetää vertoja gimbalin käytölle

Äänikomennot tuottavat ongelmia

Heikko näyttö

Paperilla Hero7 Black näyttää melko samalta kuin edeltänyt Hero6 Black, mutta siitä ei kannata hämmentyä – kamera on saanut nimittäin muutaman tärkeän päivityksen.

Tärkeimpänä mainittakoon heti kärkeen uusi HyperSmooth-kuvanvakautus, jonka taso on käsittämättömän hyvä. Toiminto on niin tehokas, että asiaan vihkiytymättömän voisi olla hankala erottaa sitä gimbalilla kuvatusta kuvasta. GoPron kehittämä vakautus onkin ylivoimaisesti markkinoiden paras.

Toinen kiinnostava uutuusominaisuus on TimeWarp, joka yhdistää perinteisen intervallikuvauksen erinomaiseen HyperSmooth-vakautukseen luoden sulavan pehmeän hyperlapse-videon. Se mahdollistaa siis käytännössä intervallikuvauksen ilman erillistä jalustaa.

Jos etsit siis tämän hetken parasta action-kameraa vauhdikkaan harrastuksesi tai työkaluksi erikoisten kuvakulmien toteuttamiseen, GoPro Hero7 Black on ehdoton ykkösvalintasi.

Lue pidempi arviomme tästä: GoPro Hero7 Black

Paras pelikonsoli joululahjaksi

Nintendo Switch

Monipuolinen kompakti konsoli

Mitat: 10 x 24 x 14 cm (Joy-Conien kanssa) | Näytönohjain: 768 MHz (telakassa)/307,2 MHz (kannettavana) Nvidian räätälöity Tegra SOC | RAM-muisti: 4 Gt | Resoluutio: telakassa 720p, kannettavana 1080p | Levyasema: Ei | Akunkesto kannettavana: Noin 3 tuntia

Mahdollisuus kannettavaan käyttöön

Mahtavia pelejä yksinoikeudella

Heikompi suorituskyky kuin kilpailijoilla

Pienempi pelivalikoima kuin kilpailijoilla

Ei kunnollista online-pelaamista

Nintendo Switch on suorastaan uusi konsoli iäkkäisiin kilpailijoihinsa verrattuna, vaikka sekin julkaistiin jo marraskuussa 2017. Monipuolinen konsoli ei kilpaile suoraan PlayStationin ja Xboxin kanssa vaan keskittyy erilaiseen ja monipuolisempaan pelikokemukseen.

Nintendo Switch on monella tapaa tämän hetken ainutlaatuisin pelikonsoli, sillä sitä voi käyttää sekä kannettavana että perinteisenä pelikonsolinta. Se onkin täydellinen konsoli paljon matkustavalle tai vaikkapa lasten viihteeksi auton takapenkille.

Switch poikkeaa kilpailijoistaan myös pelivalikoimallaan, johon kuuluu lukuisia Nitendon alkuperäistuotantoja aina Super Mario Odysseysta indiepeli Stardew Valleyhin. Suuri osa Swithin peleistä on saatavilla vain Switchille, joten niiden ystävillä ei käytännössä ole juuri vaihtoehtoja. Toisaalta moni AAA-luokan hittipeli saapuu ainoastaan PlayStationille ja Xboxille, joten tarvinnet joka tapauksessa toisen niistä Switchin lisäksi.

Kompakti konsoli ei myöskään yllä pahimpien kilpailijoidensa tasolle, sillä sen 720p/1080p-resoluutio jää kaus PS4 Pron ja Xbox One S 4K HDR -kuvasta. Switchissä on lisäksi niin vähän sisäistä tallennustilaa, että joudut ostamaan erillisen microSD-kortin. Jos siis etsit mahdollisimman tehokasta konsolia, kannattaa katse suunnata Microsoftin ja Sonyn tuotoksiin.

Switchissä on silti jotain sellaista taikaa, jota PlayStationista ja Xboxista puuttuu. Se ei mielestämme niinkään kilpaile niiden kanssa, vaan pikemminkin täydentää niitä. Jos etsit täydellistä joululahjaa jollekin, jolla on jo jompi kumpi maailman suosituimmista pelikonsoleista, suosittelemme harkitsemaan Nintendo Switchiä.

Lue koko arvostelumme: Nintendo Switch