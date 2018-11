Parhaat isänpäivälahjat – kokosimme viisi lahjavinkkiä, jotka ilahduttavat isääsi

Isänpäivää vietetään jälleen ensi sunnuntaina, 11.11. Nuo sanat tuovat monelle myös pienen paniikin: mitä ihmettä sitä taas keksisi?

Unohda solmiot, sukat ja kutittavat villapaidat, jotka jäävät kaapin perälle kymmeneksi vuodeksi – nykyaikaisille isille on tarjolla käyttökelpoisempiakin lahjoja. Tämän vuoden parhaisiin lahjaideoihin kuuluvat kuulokkeet, kaiuttimet ja chromecastit. Kaikki kokoamme lahjaideat ovat käyttökelpoisia ja hyödyllisiä tuotteita, joista riittää iloa vielä moneksi isänpäiväksi.

Kaupat ovat täynnä kiinnostavia teknisiä vimpaimia, mutta listasimme tähän artikkeliin viisi erityisen onnistunutta lahjaideaa. Säästä siis itsesi lauantain tungokselta kauppakeskuksissa ja löydä täydellinen isänpäivälahja suoraan listaltamme!

Google Chromecast (3. sukupolvi) ja Chromecast Ultra

Jos olet tympääntynyt television kömpelöön käyttöliittymään tai haluat yksinkertaisesti monipuolisen medialaitteen, joka hoitaa kaikki tarpeesi, on Chromecast mainio vaihtoehto olohuoneen viihdekeskuksen aivoiksi. Toisen sukupolven mallissa on entistäkin parempi Wi-Fi-yhteys ja huomattavasti tehokkaampi suorituskyky.

Haluatko hypätä suoraan 4K-aikaan? Jos isälläsi on 4K-televisio, suosittelemme sen sijaan tasokkaampaa Chromecast Ultraa. Se on toki yli tuplasti kalliimpi kuin perusmalli, mutta pysyy silti vielä kauluspaidan tai villapaidan hintaluokassa.

Oli valintasi kumpi tahansa, isäsi tulee varmasti arvostamaan parempaa katselukokemusta.

Chromecast ultra vain 77,00 euroa, Komplett 4K-televisio vaatii kaverikseen myös samantasoisen Chromecastin. Halvin tarjous on tällä hetkellä Komplett-verkkokaupassa. Jos kuitenkin haluat varmistua, että lahja ehtii kotiisi isänpäiväksi, kannattaa tuote hakea käytännössä samaan hintaan Powerista, Gigantista tai Verkkokauppa.comista.

Sony WH-H800: Bluetooth-kuulokkeet

Sony on osoittanut esimerkiksi tämän hetken parhaiden vastamelukuulokkeiden, WH-1000XM3:ien, myötä osaavansa valmistaa erinomaisia kuulokkeita. Myös testimenestystä niittänyt WH-H800 jatkaa samaa linjaa. Isoveljestään WH-H900N:stä poiketen niissä ei ole vastamelutoimintoa, mutta äänenlaatu on sen sijaan erinomainen. Kuulokkeet tukevat korkean resoluution äänentoistoa ja DSEE HX -tekniikkaa. Lisäksi niiden akku kestää mukavat 24 tuntia. Hyödynnä CDON.COM:in huipputarjous, joka on yli 60 prosenttia halvempi kuin missään muualla!

Ultimate Ears Megaboom: Bluetooth-kaiutin

Ultimate Ears Megaboomin edullisempi versio, Boom 2, pitää tällä hetkellä kärkipaikkaa parhaiden Bluetooth-kaiuttimien listallamme erinomaisen hinta-laatusuhteensa ansiosta. Nyt Gigantti on kuitenkin onnistunut alentamaan Megaboomin hinnan käytännössä samalle tasolle Boom 2:n kanssa. Bluetooth-kaiutinta etsivän kannattaa hyödyntää tarjous hyväksi, sillä kyseessä on halvin hinta, jonka olemme nähneet koko vuonna.

Ultimate Ears Megaboom vain 99,00 euroa, Gigantti Ultimate Earsin huippumallin hinta on pudotettu samalle tasolle pykälää alemman Boom 2:n kanssa. Tämän hetken paras Bluetooth-kaiutin on erinomainen vaihtoehto parantamaan isän kuuntelukokemusta niin työpöydällä, matkoilla kuin olohuoneessakin.

View Deal

Red Dead Redemption 2 PS4:lle ja Xbox Onelle

Jos isäsi pitää pelaamisesta, on Red Dead Redemption 2 erinomainen lahjavaihtoehto. Lokakuussa julkaistu Rockstarin uutuuspeli on napsinut arvosteluista täysi pisteitä ja nauttinut valtavasta myyntimenestyksestä. 1900-luvun vaihteen villiin länteen sijoittuva peli käsittelee rikollisjengin selviytymistaistelua läpi muuttuvan Amerikan – tietysti Rockstarille tyypilliseen tapaan. Jos isäsi pelihyllystä löytyy Grand Theft Auto V, on myös Red Dead Redemption 2 takuuvarmasti hänen mieleensä.

Red Dead Redemption 2 PS4:lle 54,95 euroa, Gigantti Vuoden hittipeli on myös takuuvarma isänpäivälahja kaikille pelaamisesta kiinnostuneille isille. Red Dead Redemption 2 on GTA V:n tavoin yksinkertaisesti peli, joka on pakko hankkia. Pelin saa tällä hetkellä kaikkein halvimmalla Gigantista. Muilla jälleenmyyjillä hinta vaihtelee 59 ja 69 euron välillä.

Red Dead Redemption 2 Xbox Onelle 54,95 euroa, Gigantti

Logitech G305: langaton pelihiiri

Logitechin G305 on ehkäpä markkinoiden paras kohtuuhintainen langaton pelihiiri. Sen hillitty muotoilu sopii isän käyttöön niin töissä kuin kotona pelatessakin, ja hiiren ominaisuudet pärjäävät kevyesti huomattavasti kalliimmillekin vaihtoehdoille. Siinä on huippulyhyt yhden millisekunnin vasteaika ja erittäin tarkka sensori, mutta siitä huolimatta hiiren hintalappu on onnistuttu pitämään samalla tasolla kuin langattomissa toimistohiirissä. Logitech G305 on erinomainen vaihtoehto isän uudeksi työ- tai pelihiireksi.