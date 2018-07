iPhone XI kan få en hurtig oplader med i boksen

Det er ud til, at Apple langt om længe begynder at give en hurtig oplader med i boksen sammen med deres iPhones. Det lyder måske logisk, men selv om iPhone X, iPhone 8 og iPhone 8 Plus alle understøtter hurtig opladning, har man været nødt til selv at købe en sådan oplader separat. Med det kan måske ændre sig med iPhone XI, iPhone XI Plus and iPhone 9 (eller hvad de end kommer til at hedde).

Det er ikke første gang, at vi har hørt om en medfølgende hurtig oplader i iPhone-boksen, men nu har Macotakara – der før har haft god træfsikkerhed med Apple-læk – gentaget forlydendet og siger, at informationen stammer fra leverandører.

Selv om Apples kommende telefoner måske får opladeren – der menes at være på 18 W – med i boksen, så er det ifølge Macotakara ikke sikkert, at selskabet også vil sælge den separat. I hvert fald ikke i et stykke tid, da Apples leverandører angiveligt mangler kapacitet til at producere nok opladere til det.

Andre muligheder

Så havde du håbet på at købe en ekstra af disse hurtige opladere, eller hvis du havde ønsket at få én til din ældre iPhone, så bliver det måske ikke muligt.

Du vil sandsynligvis stadig kunne købe den ældre model på 30 W, og det er stadig et godt spørgsmål, hvordan den kommende 18 W-model vil klare sig i sammenligning. Så hvis du havde tænkt dig at vente med at købe, indtil den nye oplader kommer på markedet, er det måske en god idé at genoverveje det.

Men uanset, hvilken oplader du ender med at få, bør den klart være en del hurtigere, end den 5 W-oplader, som Apple lige nu putter i deres iPhone-bokse.

Via Phone Arena