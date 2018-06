iPhone-feature som giver familier mulighed for at dele apps bliver misbrugt

Apples Family Sharing feature til iOS blev introduceret i 2014, og den giver brugerne mulighed for til at dele billeder, iCloud og iTunes med op til fem familiemedlemmer.

Nu ser det desværre ud til, at den familievenlige app ikke er så sikker, som man kunne have håbet på, da det nu bliver rapporteret, at kinesiske bedragere har hacket en lang række Apple ID'er via Family Sharing. De har derved været i stand til at købe ind på familiens regning.

Ifølge et læserbrev sendt til Business Insider, blev en bruger klar over problemet, da vedkommende pludselig ikke kunne downloade app's til sin enhed, fordi den var koblet op til Family Sharing - hvilket han bestemt ikke kendte noget til. Løsningen på problemet ville være at komme ud af delingen, men det krævede tilladelse fra en kinesisk person, som han ikke kunne komme i kontakt med.

Det lykkedes dog Apples support at skaffe ham af med den kinesiske svindler, men ifølge Business Insider, så er der ikke tale om et enkeltstående tilfælde.

Har stået på et stykke tid

En hurtig søgning på nettet afslører, at denne form for svindel med iOS-brugere er stået på et stykke tid. Det fremgår af diskussioner på både Reddit og Apple Community helt tilbage til 2016, hvor brugere klager over, at de enten bliver tilføjet til tilfældige familier eller også får tilføjet ukendte personer til egen Family Sharing-konto.

Ifølge en bruger lykkedes det en svindler fra Youku i Kina at snige sig ind og indkøbe både app's og musik fra iTunes. Indkøb, han ikke havde noget med at gøre. Igen trådte Apple til og hjalp, hvilket jo betyder, at firmaet allerede dengang var klar over problemet.

Der forlyder ikke noget om, hvorvidt et fix er på vej, men der er ting, du selv kan gøre for at beskytte dig mod denne form for svindel.

Skru op for sikkerheden

En gennemgang af de forskellige forumtråde viser, at mange af de brugere, der var blevet misbrugt, havde samme password på forskellige konti, lige som de heller ikke havde to forskellige former for sikkerhed slået til. Det gør det unægtelig lettere at hacke sig ind.

Først og fremmest skal du sikre dig, at din konto-info ikke er blevet lækket. Det kan du gøre via en database hos "Have I Been Pwned", der ligger inde med en oversigt over alle kendte sikkerhedshuller. Det eneste, du skal gøre er at indtaste din e-mail.

Det vil som nævnt også hjælpe på sikkerheden, hvis du har forskellige passwords til alle din konti.

Den bedste måde at sikre sine Apple-konti på, er dog stadigvæk at have to lag sikkerhed. De vil forhindre svindlere, der har fået fingrene i dit brugernavn og password at få adgang, da de jo også skal bruge det ekstra sekscifrede nummer, som bliver sendt til din enhed.

OBS. Links i denne artikel er på engelsk