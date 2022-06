iPhone 14: gli schermi OLED verranno forniti da Samsung

Audio player loading…

Quest'anno pare che Samsung sarà il maggior fornitore di display per la nuova serie iPhone 14.

Secondo un report di ETNews (opens in new tab), alcune fonti interne all'azienda hanno lasciato trapelare che Apple ha ufficialmente incaricato Samsung Display della produzione di 80 milioni di pannelli per il display, in consegna nel Q3 2022 (tra luglio e settembre). Giusto in tempo per la presentazione di iPhone 14, che dovrebbe avvenire a settembre.

I dettagli dell'ordine sembrano confermare le indiscrezioni precedenti, secondo cui quest'anno non ci sarà un iPhone 14 mini: ci saranno solo due misure di display, una per iPhone 14 e iPhone 14 Pro, l'altra per iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max.

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, i più piccoli avranno un display da 6,1", mentre i più grandi avranno uno schermo da 6,7".

Samsung Display utilizzerà due diversi processi produttivi per gli schermi OLED destinati ai diversi modelli: LTPS-TFT e LTPO-TFT, con quest'ultimo che offrirà una migliore efficienza, una frequenza di aggiornamento superiore e sarà destinato di modelli Pro.