iOS 12: julkaisupäivä, uutiset ja ominaisuudet

Applen iOS 12 -päivityksen ominaisuudet kerrottiin heti WWDC 2018 -konferenssin alussa.

iOS 12 on hyvä osoitus siitä, että Apple on markkinoiden johtava yritys laajennetun todellisuuden (AR) soveltamisessa. Uudessa ARKit 2:ssa nähdäänkin käänteentekevä moninpelioiminaisuus, jota Apple kutsuu jaetuiksi kokemuksiksi (shared experiences).

Käyttöliittymässä ja tärkeimmissä ohjelmissa ei nähty valtavia muutoksia, mutta Apple toi iOS 12:een kuitenkin muun muassa kauan kaivatut ryhmitellyt ilmoitukset sekä FaceTime-ryhmäpuhelut. Siriäkin on kehitetty eteenpäin esimerkiksi uusilla pikavalinnoilla (Siri Shortcuts).

Kyseessä ei ole Applen suurin ohjelmistopäivitys, mutta yhtiön täytyi tehdä käyttöjärjestelmästään entistäkin sulavampi ja varmatoimisempi kilpaillakseen Android P:n kanssa. Olemme koonneet tähän kattavaan artikkeliin kaikki iOS 12:n uudet ominaisuudet.

iOS 12:n julkaisupäivä

iOS 12:n kehittäjille suunnattu beta on saatavilla heti (maksullisille kehittäjäkäyttötileille)

Julkinen beta-versio saapuu kesäkuun lopulla

Lopullinen käyttöjärjestelmä julkaistaan todennäköisesti syyskuussa uuden iPhonen myötä

Uuteen käyttöjärjestelmään pääsee käsiksi varsin pian. iOS 12:lle on oikeastaan kolme eri julkaisupäivää: yksi kehittäjille, toinen beta-testaajille ja kolmas kaikille muille.

Ensimmäinen kehittäjille suunnattu beta-versio on ladattavissa välittömästi. Kyseessä on kuitenkin selvästi keskeneräinen ohjelmisto ja se on saatavilla ainoastaan rekisteröidyille Applen kehittäjille. Rekisteröidyn kehittäjätilin vuosimaksu on 99 $.

iOS-käyttöjärjestelmien julkiset betat on yleensä julkaistu kolmannen kehittäjäbetan jälkeen ja Applen aiempien julkaisujen perusteella se tapahtuisi noin kesäkuun 26. päivä. Yhtiö itse sanoi, että julkinen beta julkaistaan tämän kuukauden aikana. Julkinen beta on ilmainen ja se pitäisi olla kaiken kaikkiaan huomattavasti kehittäjäbetaa valmiimpi versio.

Betat ovat silti aina keskeneräisiä ohjelmistoja, joten suosittelemme noudattamaan pientä varovaisuutta varsinkin, jos aiot asentaa kehittäjäbetan. Puhelin kannattaa vähintään varmuuskopioida, mutta suosittelemme odottamaan suoraan julkiseen betaan asti, ellet ole sovelluskehittäjä.

Jos et ole kiinnostunut kokeilemaan epävakaita beta-ohjelmistoja, pääset käsiksi iOS 12:een todennäköisesti syyskuussa, kun Apple julkaisee uudet iPhonet. Ainakin aiempina vuosina uusi käyttöjärjestelmä on julkaistu samaisessa tilaisuudessa.

iOS 12:n luotettavuus ja yhteensopivuus

Applen tavoitteena on taklata iOS 11:n ongelmat

Vanhemmat iPhonet nopeutuvat jopa 40-70 %

Yhteensopiva iPhone 5S:n, iPad mini 2:n, iPad Airin ja niitä uudempien laitteiden kanssa

iOS 12 keskittyy vakauteen ja suorituskykyyn. Päivitys on saatavilla kaikille puhelimille ja tableteille, jotka tukevat iOS 11:tä.

Apple mainitsi erikseen iPhone 6 Plussan, joka aukaisee päivityksen jälkeen sovellukset 40 % nopeammin. Myös kamera käynnistyy lukitusnäytöltä aiempaa ripeämmin, sillä se on nopeutunut 70 % ja näppäimistö 50 %. Aiemmissa päivityksissä näppäimistöllä kirjoittaminen ja joidenkin muiden keskeisten ominaisuuksien käyttö on hidastunut, mutta Apple haluaa tehdä tähän asiaan muutoksen.

iOS 12 toimii kaikilla Applen laitteilla, jossa on 64-bittinen suoritin. Käytännössä se on siis yhteensopiva iPhone 5S:n ja sitä uudempien puhelinten kanssa. iPad Air ja iPad mini 2 ovat vanhimmat tabletit, jotka ovat yhteensopivat iOS 12:n kanssa.

Uusi käyttöjärjestelmä tukee poikkeuksellisen suurta määrää vanhempia laitteita ja se on samalla yksi Applen suurimmista eduista Android-puhelimiin nähden.

ARKit 2 ja moninpelaaminen

Uusi laajennetulle todellisuudelle luotu USDZ-tiedostomuoto

iOS 12:n mittasovellus pyrkii korvaamaan perinteiset mittanauhat

ARKit 2 mahdollistaa jaetut kokemukset (moninpelaamisen)

LEGO, Fender, Adobe ja Pixar työstävät laajennettua todellisuutta Applen kanssa

iOS 12:n ensimmäinen suuri uudistus liittyy laajennettuun todellisuuteen ja sitä kutsutaan ARKit 2:ksi. Apple on jopa luonut täysin uuden tiedostomuodon, USDZ:n. Yhtiö kehitti uutta tiedostomuotoa yhteistyössä Pixarin kanssa ja myös Adobe tukee sitä. Se olikin tärkeä merkkipaalu kaikille laajennetun todellisuuden kehittäjille.

Käyttöjärjestelmässä nähdään myös oma mittaamiseen erikoistunut AR-sovellus. Se hyödyntää iPhonen ja iPadin kehittyneitä sensoreita mittaamaan erilaisia esineitä, kuten demossa nähtyä matkalaukkua. Käyttäjän tarvitsee vain napauttaa näyttöä ja vetää viivat esineen reunoja pitkin. Sovellus osaa jopa tunnistaa kuvan mittasuhteet automaattisesti. Ominaisuus saattaakin olla hyödyllinen vaikkapa huonekaluostoksilla.

ARKit 2.0 tuo Applen mukaan laajennetun todellisuuden miljoonien käyttäjien saataville, joten iOS 12:ta tulee samalla maailman suurin AR-alusta. Saimme vasta esimakua kaikista laajennetun todellisuuden käyttösovelluksista, mutta Apple tuo päivityksen myötä entistä kehittyneempiä työkaluja AR:n hyödyntämiseen.

ARKitissä on jopa mahdollisuus moninpelaamiseen iPhoneilla ja iPadeilla. iOS 12 tuo meille siis aiempaa jaetumman (ja kilpailuhenkisemmän) tavan kokea laajennettu todellisuus. LEGO:n kaltaiset yhtiöt kehittävät entistä luovempia tapoja yhdistää fyysiset lelut virtuaalimaailman ja kyseinen yhtiö esittelikin jo neljän pelaajan yhteistyössä rakentamaa AR-kaupunkia.

Kuvat-sovellus on aiempaa älykkäämpi

Parannetut hakutoiminnot ja uusi For You -välilehti

Ohjelma ehdottaa kenelle jakaa valokuvakokoelmia

Jaa takaisin -ehdotukset muistuttavat ystäviä lähettämään heidän ottamat kuvansa

Toinen Applen esittelemä suuri uudistus on Kuvat-sovellus, johon on kehitetty Googlen kanssa kilpailemaan kehitetty entistä laajempi hakutoiminto. Ohjelma osaa luokitella kuvat yli neljään miljoonaan tapahtumaan ja jopa etsiä kuvia useammalla eri hakutermillä. iOS 12:ssa on myös uusi For You -välilehti, josta löytyy muun muassa henkilökohtaisia ehdotuksia kuvien muokkaamiseen ja jakamiseen. Jakaminen on nyt entistä älykkäämpää, sillä voit lähettää kuvasi täydellä resoluutiolla ja toiminto ehdottaa myös, kenelle kuvat todennäköisesti olisi tarkoitus jakaa.

Jaa takaisin (share back) on kätevä toiminto, jonka avulla voit lähettää ystävällesi hänestä ottamasi kuvat ja toiminto muistuttaa samalla ystävääsi jakamaan takaisin sinusta ottamansa kuvat. iOS 12 jakaa kuvat iMessagen avulla, joten kaikki kuvat liikkuvat end-to-end-suojauksella. Käytännössä kuviin ei siis pääse käsiksi kukaan muu kuin lähettäjä ja vastaanottaja.

Siri osaa löytää hukatut avaimesi ja nopeuttaa toimintaa pikavalinnoilla

Sirin pikavalinnat (Siri shortcuts) mahdollistavat monen asian ketjuttamisen yhteen komentoon

"I lost my keys" -komento osaa löytää avaimesi Tile-bluetooth-paikantimen avulla

"Heading home" -komento osaa lähettää asuinkumppanillesi arvioidun saatumisajan, säätää termostaattia ja ilmastointia sekä etsiä automaattisesti nopeimman reitin kotiin Apple Mapsilla

Kuvagalleria ja kirjasto ovat täynnä valmiiksi määritettyjä pikavalintoja

Siri on entistä älykkäämpi. Se osaa esimerkiksi yhdistää Tile-bluetooth-paikantimeen "I lost my keys" -komennolla. Tile on näppärä lisävaruste, mutta sen sovelluksen käyttäminen ei ole erityisen kätevää. Bluetooth-paikantimen integroiminen Sirin kanssa onkin kiinnostava askel kaikkien lisälaitteiden kannalta.

Siri on niin täynnä pikavalintoja, että Apple päätti luoda niille oman sovelluksensa iOS 12:een. Se osaa esimerkiksi ehdottaa kahvitilauksia suosikkipaikastasi tai ilmoittaa ystävillesi, että myöhästyt tapaamisestanne.

Apple News, Osakkeet, Sanelin ja CarPlay

Apple News: uusi selaa-välilehti ja sivupalkki navigointiin

Osakkeet: selkeät käyrät ja osakkeisiin liittyvät uutiset

Sanelin: helpommat valikot, iCloud-tuki, myös iPadille

CarPlay: tuki kolmannen osapuolen sovelluksille

Osa sovelluksista on saanut päivityksiä iOS 12:n myötä. Apple News-sovelluksesa on uusi välilehti selaamiseen ja sivupalkki helpompaan navigointiin. Osakkeet-sovellus on saanut viimeinkin uuden selkeämmän ulkoasun, johon on integroitu talousuutisia. Apple Newsin toimittajat valitsevat uutiset palveluun.

Sanelin tulee vihdoin myös iPadille ja saa iCloud-tuen. Sanelin saa lisäksi aiempaa selkeämmän käyttöliittymän.

iBooks on vaihtanut nimensä Apple Booksiksi. Sovellus osaa jatkaa kirjaa automaattisesti kesken jääneestä kohdasta ja siinä on myös uusittu kauppa e-kirjojen ja äänikirjojen ostamiseen.

CarPlay tukee jatkossa myös kolmannen osapuolen sovelluksia kuten Wazea ja Google Mapsia. Apple ei maininnut Googlen kehittämiä sovelluksia nimeltä, mutta ne näkyivät esitelmän diassa.

Puhelinriippuvuus kuriin

Älä häiritse -tila piilottaa visuaaliset ilmoitukset yön ajaksi

Ilmoitukset saa välittömästi hiljennettyä tai pois päältä

Viikottaiset raportit kertovat, kuinka paljon käytät iOS 12:n eri sovelluksia

Voit asettaa aikarajoja ja estää tiettyjen sovellusten käytön tilapäisesti

Mahdollisuus rajoittaa lasten puhelimen käyttöä Family Sharingin avulla

Apple laajentaa älä häiritse -toimintonsa kykyjä selkeämmällä älä häiritse -tilalla, joka on käytössä Unikello-asetuksen yhteydessä. Se hiljentää luonnollisesti kaikki ilmoitusten äänet, mutta myös kaikki näytölle ponnahtavat visuaaliset ilmoitukset.

Ilmoitukset saa joko siirrettyä ilmoituskeskukseen tai kytkettyä kokonaan pois päältä. Siri ehdottaa myös vähäiselle käytölle jäävien sovellusten ilmoitusten poistamista.

Screen time (käyttöaika) on Applen tapa saada käyttäjiään vähentämään puhelinriippuvuutta. Näet kuinka paljon aikaa käytät eri sovelluksissa, mitä sovelluksia käytät eniten ja mitkä sovellukset lähettävät sinulle eniten ilmoituksia. Jos tämä ei vielä riitä käytön vähentämiseen, voit asettaa aikarajoituksia eri ohjelmille. Käytännössä saat ilmoituksen, kun aika alkaa lähestyä loppuaan ja toisen ilmoituksen, kun olet käyttänyt asettamasi ajan.

Vanhemmat pystyvät myös rajoittamaan lastensa kännykän käyttöä Allowances-toiminnolla. Sovelluksesta pystyy asettamaan päivittäisiä käyttörajoituksia joko sovelluskohtaisesti tai tietyille sovelluskategorioille. Vanhemmat voivat myös sallia vapaan käytön tietyille ohjelmille. Kaikkea tätä hallitaan Family Sharingin kautta, joten lapsen kännykän käyttöä pystyy säätelemään etänä vanhemman omasta laitteesta.

iOS 12:n ryhmitellyt ilmoitukset

Ryhmitellyt ilmoitukset selkeyttävät lukitusnäyttöä

Ilmoitukset luokitellaan sovelluksen, aiheen tai keskustelun perusteella

Kaikki ilmoitusryhmän ilmoitukset saa poistettua yhdellä pyyhkäisyllä

Kun Apple julkisti iOS 12:n ryhmitellyt ilmoitukset, se sai suuret suosionosoitukset WWDC 2018:n yleisöltä. Androideista tuttua ominaisuutta ollaankin odotettu pitkään ja hartaasti selkeyttämään iOS 11:n sekavaa ilmoitussotkua.

FaceTime, Animoji ja Memoji

Animoji tunnistaa jatkossa myös kielen liikkeet

Neljä uutta Animojia: haamu, koala, tiikeri ja tyrannosaurus rex

Yksilöllinen Memoji, josta saa tehty itsensä näköisen

Jopa 32 henkilön ryhmäpuhelut FaceTimeen

Animojia saa iOS 12:n myötä neljä uutta hahmoa: haamun, koalan, tiikerin ja tyrannosaurus rexin. Animoji tunnistaa jatkossa myös kielen liikkeet. Se saattaa kuulostaa pikkuseikalta, mutta on suuri kehitysaskel kasvojentunnistuksessa.

Ivailimme Samsung Galaxy S9:n arvostelussa yhtiön kehittämälle AR Emojille, joka tuntui kehnolta Animoji-kopiolta. Nyt Apple näyttää kuitenkin lainanneen Samsungin idean omaan Memojiinsa.

Memoji on muokattava avatar, joka näyttää käyttäjältään. Memojille saa valittua erilaisia hiustyylejä, silmien värin ja vaikkapa korvakoruja tai aurinkolaseja.

FaceTimeen tulee iOS 12:n myötä ryhmäpuhelut, jotka tukevat jopa 32 osallistujaa. FaceTime puhelun voi myös nyt aloittaa suoraan Viestien ryhmäkeskustelusta. Ryhmäpuheluun voi liittyä ja siitä voi lähteä koska tahansa, joten kaikkien osallistujien ei tarvitse olla puhelussa koko aikaa. Käyttöliittymä rakentuu laajennettavista pikkukuvista, sekä alareunaan sijoitetusta janasta. Pikkukuvissa näkyvät keskustelun kannalta oleellisimmat henkilöt, joten henkilöiden puhuessa myös heidän pikkukuvansa laajenee. Näytön alareunan janassa näkyvät puhelun loput osallistujat.

Applelta ei tällä kertaa nähty sen enempää uusia toimintoja. WWDC:ssä esitellyistä ominaisuuksista kaksi merkittävintä ovat varmastikin ryhmitellyt ilmoitukset sekä FaceTimen ryhmäpuhelut. Osalle käyttäjistä myös Memoji saattoi olla hauska uutuustoiminto.

Tulemme näkemään suuremmat uudistukset käyttöjärjestelmään todennäköisesti vasta vuoden päästä, kun Apple julkaisee iOS 13:n.