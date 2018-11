iOS 12-beta tyder på, at vi får en iPad Pro næsten uden kant

Vi regner med at se en ny opdatering af iPad Pro-serien senere i år, og noget skjult kode i iOS 12-betaen indikerer, at der er en væsentlig ændring på vej: Vi får angiveligt et design uden kant for første gang på en iPad.

I den femte beta-version af iOS 12 til udviklere findes der et ikon, der kaldes "iPad", om end ikonet viser en enhed med meget tyndere kanter, end de nuværende. På ikonet er der ingen Touch ID home-knap nederst, intet selfie-kamera øverst og heller ikke noget notch (udskæring på skærmen).

Et tidligere rygte tyder på, at Face ID muligvis snart kommer til at fungere i landskabs-mode i iOS 12, hvilket vil være nyttigt, når du bruger en iPad på siden. Det kan være, at Apple forbereder sin iPad til at fungere i stil med iPhone X, hvor selskabet droppede fingeraftryksscanneren til fordel for ansigtsgenkendelses-teknologi.

Mindre at holde på

Foto-kilde: 9to5Mac

Da der ikke er noget notch, ved vi ikke, hvordan Face ID-teknologien vil blive inkluderet. Det kan være, at ikonet i beta-koden bare ikke viser noget notch endnu, eller at Apple måske har fundet en måde at gøre teknologien lille nok til kanterne omkring den kommende iPad.

Ikonet er isoleret set et symbol, der vil blive brugt til at vise batteriforbruget på brugergrænsefladen - og kanterne er bemærkelsesværdigt tyndere end på det ikon, der bruges til den nuværende iPad Pro-serie. Sidste år blev Apple HomePod lækket via en beta-kode til en OS-opdatering, så det kan godt være, at der nu sker noget tilsvarende i forhold til de kommende iPads.

Apple forventes at afholde et event engang i september for at afsløre iPhone 9, iPhone 11, Apple Watch 4 med mere - så det kan da være, at vi også får mere at vide om den nye iPad Pro-serie ved samme lejlighed.

